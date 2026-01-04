domingo 4  de  enero 2026
FAMOSOS

Artistas venezolanos reaccionan a captura de Nicolás Maduro

Tras confirmarse todo el proceso ejecutado por la administración de Trump, artistas venezolanos manifestaron su optimismo hacia lo que parece ser un panorama de cambio

La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La madrugada del sábado 3 de enero, la agitación tomó por sorpresa a Venezuela. Fuerzas militares estadounidenses ingresaron al territorio caribeño, ejecutaron un ataque simultáneo en bases estratégicas del régimen de Nicolás Maduro y la operación culminó con la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió Donald Trump en su red Truth Social.

Lee además
El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
JUSTICIA

Maduro comparece el 5 de enero ante un juez en Nueva York
Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo. 
ANÁLISIS

La captura de Nicolás Maduro: un punto de inflexión en la lucha contra el socialismo continental

Reacciones

Tras confirmarse todo el proceso, artistas venezolanos se pronunciaron en redes sociales, manifestando su optimismo hacia lo que parece ser un panorama de verdadero cambio.

Carlos Baute, famoso por el tema Yo me quedo en Venezuela, un himno para muchos compatriotas dentro y fuera del país, compartió un video en el que aseguró que los cambios no son sencillos y enviando un mensaje de apoyo a familiares, amigos y seguidores que hoy sigue en el país.

"Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena", aseveró.

Daniel Sarcos compartió una imagen junto a Alessandra Villegas y su hijo. Los tres luciendo el tricolor venezolano y sonriendo. "La felicidad no cabe dentro de nuestra alma. Venezuela, TE AMOOOO".

Con lágrimas en los ojos, la cantante Karina compartió un video en Instagram Stories donde manifestó: "Venezuela será libre. Ya empezó. Esto no lo para nadie. Cuídense mucho por favor… Los milagros sí pasan”.

Por su parte, la familia Montaner también compartió mensajes de esperanza y apoyo.

"No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. Esto es reallll???? Venezuelaaaaaaaa”, publicaron Mau y Ricky.

Mientra que su padre, Ricardo Montaner, compartió una oración en las historias.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén amén”.

La venezolana Elena Rose, quien se ha caracterizado por siempre enviar mensajes de fe y espiritualidad, compartió una oración a San Miguel Arcángel para pedir su protección, así como el Salmo 21, sobre protección divina, refugio y seguridad.

Temas
Te puede interesar

Manifestantes disfrazados de venezolanos exigen liberación de Maduro

José Daniel Ferrer en Miami: "El cáncer tiene su raíz en La Habana"

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

En los últimos 15 años, China ha suministrado a Venezuela préstamos, dinero en efectivo e inversiones por más de 65.000 millones de dólares. 
POLÍTICA

China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba cierran filas en favor del dictador Nicolás Maduro

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Te puede interesar

El activista cubano José Daniel Ferrer
CUBA

José Daniel Ferrer en Miami: "El cáncer tiene su raíz en La Habana"

Por Daniel Castropé
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

Celebran la caída de Maduro. 
DEMOCRACIA

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses. video
EEUU

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo