Artistas venezolanos reaccionan a captura de Nicolás Maduro

La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

MIAMI.- La madrugada del sábado 3 de enero, la agitación tomó por sorpresa a Venezuela. Fuerzas militares estadounidenses ingresaron al territorio caribeño, ejecutaron un ataque simultáneo en bases estratégicas del régimen de Nicolás Maduro y la operación culminó con la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió Donald Trump en su red Truth Social.

Reacciones

Tras confirmarse todo el proceso, artistas venezolanos se pronunciaron en redes sociales, manifestando su optimismo hacia lo que parece ser un panorama de verdadero cambio.

Carlos Baute, famoso por el tema Yo me quedo en Venezuela, un himno para muchos compatriotas dentro y fuera del país, compartió un video en el que aseguró que los cambios no son sencillos y enviando un mensaje de apoyo a familiares, amigos y seguidores que hoy sigue en el país.

"Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena", aseveró.

Daniel Sarcos compartió una imagen junto a Alessandra Villegas y su hijo. Los tres luciendo el tricolor venezolano y sonriendo. "La felicidad no cabe dentro de nuestra alma. Venezuela, TE AMOOOO".

Con lágrimas en los ojos, la cantante Karina compartió un video en Instagram Stories donde manifestó: "Venezuela será libre. Ya empezó. Esto no lo para nadie. Cuídense mucho por favor… Los milagros sí pasan”.

Por su parte, la familia Montaner también compartió mensajes de esperanza y apoyo.

"No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. Esto es reallll???? Venezuelaaaaaaaa”, publicaron Mau y Ricky.

Mientra que su padre, Ricardo Montaner, compartió una oración en las historias.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén amén”.

La venezolana Elena Rose, quien se ha caracterizado por siempre enviar mensajes de fe y espiritualidad, compartió una oración a San Miguel Arcángel para pedir su protección, así como el Salmo 21, sobre protección divina, refugio y seguridad.