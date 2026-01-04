domingo 4  de  enero 2026
ALTO MANDO

Ejército de Venezuela asegura que respetaría orden político con Delcy Rodríguez en la presidencia

Padrino López dijo que la Fuerza Armada "preservará" la paz en Venezuela. Denunció que escoltas de Maduro murieron "a sangre fría" durante operación de EEUU

Vladimir Padrino López habla durante un despliegue militar en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025

Vladimir Padrino López habla durante un despliegue militar en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025

Foto de Federico PARRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El ministro de la Defensa del régimen chavista, General en Jefe Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional (FAN) "garantizará" la continuidad democrática en Venezuela y el orden político con Delcy Rodríguez en la presidencia encargada, tras la captura del dictador Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

"El Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país", dijo Padrino López durante una alocución este domingo 4 de enero, junto al Alto Mando militar. Agregó: "La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado, en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar (...) Así que la patria continúa".

Lee además
Imagen que muestra los daños en el puerto de La Guaira, Venezuela, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026.  
ACCIÓN DIRIGIDA

Venezuela: Así fueron los precisos bombardeos para extraer a Maduro
Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El oficial destacó que "la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (afín al régimnen) designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes, y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela".

A su vez, indicó que el estamento militar continuará empleando "todas sus capacidades disponibles para la seguridad, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz".

El Ejército venezolano también señaló que respaldan el decreto de conmoción exterior anunciado por el régimen de Venezuela.

Soldados muertos

El jefe militar denunció que los militares estadounidenses mataron a gran parte de los escoltas del dictador venezolano. Señaló que los militares se llevaron a Maduro "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes".

Anunció la activación total en el territorio nacional de apresto operacional para "integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU culmina restricciones de vuelos sobre el Caribe impuestas por incursión militar en Venezuela

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

La captura de Nicolás Maduro: un punto de inflexión en la lucha contra el socialismo continental

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

En los últimos 15 años, China ha suministrado a Venezuela préstamos, dinero en efectivo e inversiones por más de 65.000 millones de dólares. 
POLÍTICA

China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba cierran filas en favor del dictador Nicolás Maduro

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Te puede interesar

El activista cubano José Daniel Ferrer
CUBA

José Daniel Ferrer en Miami: "El cáncer tiene su raíz en La Habana"

Por Daniel Castropé
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

Celebran la caída de Maduro. 
DEMOCRACIA

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses. video
EEUU

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo