Ejército de Venezuela asegura que respetaría orden político con Delcy Rodríguez en la presidencia

Vladimir Padrino López habla durante un despliegue militar en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025

CARACAS.- El ministro de la Defensa del régimen chavista, General en Jefe Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional (FAN) "garantizará" la continuidad democrática en Venezuela y el orden político con Delcy Rodríguez en la presidencia encargada, tras la captura del dictador Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

"El Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país", dijo Padrino López durante una alocución este domingo 4 de enero, junto al Alto Mando militar. Agregó: "La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado, en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo. Porque el orden, la paz es nuestro puerto, es nuestro puerto decía Bolívar (...) Así que la patria continúa".

El oficial destacó que "la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) (afín al régimnen) designa a la ciudadana Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes, y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela".

A su vez, indicó que el estamento militar continuará empleando "todas sus capacidades disponibles para la seguridad, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz".

El Ejército venezolano también señaló que respaldan el decreto de conmoción exterior anunciado por el régimen de Venezuela.

Soldados muertos

El jefe militar denunció que los militares estadounidenses mataron a gran parte de los escoltas del dictador venezolano. Señaló que los militares se llevaron a Maduro "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes".

Anunció la activación total en el territorio nacional de apresto operacional para "integrar los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate".

FUENTE: Con información de Europa Press