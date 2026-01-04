¿Quiénes son los hermanos Solórzano Araujo dentro del Cartel de los Soles?

Los hermanos Pablo José y Juan José Solórzano Araujo son miembros activos del Cartel de los Soles, la principal estructura de narcotráfico que opera actualmente en Venezuela bajo el amparo de las instituciones del Estado .

Esta organización, compuesta por altos mandos militares y funcionarios públicos , utiliza el control territorial y los recursos logísticos de la nación para garantizar el flujo de narcóticos hacia mercados internacionales . Dentro de este esquema, los Solórzano Araujo cumplen funciones estratégicas que conectan la operatividad militar con la impunidad que ofrece el sistema de justicia.

EL CARIBE Jefe del Estado Mayor de EEUU viaja Trinidad y Tobago en medio de operaciones contra el Cartel de los Soles

NARCOTRÁFICO Juez en Nueva York aplaza sentencia del "Pollo" Carvajal para revisar su rol en el Cartel de los Soles

El vicealmirante Juan José Solórzano Araujo es el encargado de coordinar la logística de envío de estupefacientes a través de embarcaciones rápidas que surcan el Mar Caribe con destino final en Estados Unidos y Europa. Las investigaciones señalan un método de operación específico: el uso de unidades navales de sanidad como fachada.

En el ámbito civil y judicial, Pablo José Solórzano Araujo opera como el brazo legal de la estructura desde el Circuito Judicial Penal del estado Aragua. Su perfil está vinculado a la extorsión sistemática de empresarios y comerciantes en la zona de Maracay. Además de asegurar la libertad de los operadores del grupo criminal, sobre este magistrado pesan graves denuncias de violaciones a los derechos humanos, ejecutadas para silenciar a quienes intentan denunciar las redes de corrupción y contrabando que lidera desde su despacho.

Pablo José Solórzano Araujo y sus hijos figuran como beneficiarios de cuentas millonarias en jurisdicciones clave como Andorra, Luxemburgo, Alemania, Malta e Inglaterra.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franklin Virguez (@virguezfranklin)

FUENTE: Redacción