Aumenta a 5.346 la cifra de fallecidos a casi un mes de los sismos asoladores en Venezuela

Los sismos dejaron a un edificio de las residencias Belo Horizonte en estado de colapso, en Catia La Mar, Venezuela.

CARACAS .-Al cumplirse el viernes 24 un mes de los sismos que sacudieron el norte de Venezuela , el número de fallecidos aumentó a 5,346 luego de que 68 cuerpos fueron recuperados debajo de escombros en operaciones de rescate, según el balance oficial de este martes que da cuenta de otras víctimas pero no de desaparecido s.

Los heridos se mantienen en 1,740 personas, mientras que las que quedaron sin viviendas llegaron a 17.907 y hay 23,122 personas en 107 campamentos transitorios , indicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que difunde balances diarios tras el trabajo de Protección Civil y de rescatistas voluntarios mayoritariamente.

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También, el número de familias atendidas se cifró en 128.324.

Otras víctimas de los sismos

A las familias que perdieron su hogar se suman casi un centenar de personas, principalmente de La Guaira y la capital Caracas devastadas por los terremotos, que claman por ayuda, debido a que no pueden regresar a sus viviendas en edificaciones muy dañadas.

Autoridades locales colocan a esas estructuras un sello amarillo para advertir serios riesgos en caso de réplicas que aún se reportan por la estatal Funvisis y organizaciones especializadas, pero el problema se agudiza ante la falta de recursos para restaurarlas.

Aunque algunos afectados, buena parte de la tercera edad, cuentan con familiares o allegados para acogerlos transitoriamente, otras en cambio no tienen opciones.

Según el reporte oficial, los eventos sísmicos con magnitud de 7,2 y 7,5 dejaron 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Sismos en Venezuela causaron también serios daños a edificios aún en pie en zonas de Chacao, en Caracas. AFP

Identificación de fallecidos

Este martes, las autoridades convocaron a una urgente toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos del doble sismo, principalmente en La Guaira, informó el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y el Ministerio de Interior en un comunicado citado por agencias.

Los familiares que conozcan o tengan indicios de que sus seres queridos sin vida se encuentran en morgues de La Guaira o de Caracas, fueron llamados a que se realicen pruebas para iniciar un proceso de identificación, ante un eventual colapso del servicio.

El objetivo es "lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias", explicó el comunicado publicado en redes.

Las víctimas sin identificar están siendo enterradas en fosas recientemente abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira a principios de julio, según dijeron testigos.

Desaparecidos, un enigma

Las autoridades no ofrecen aún la cantidad de personas desaparecidas, pero la iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela', una web donde se reportan a personas en paradero desconocido tras los sismos, registra a 29,500 personas a las que no se han podido contactar.

No obstante, el número podría ascender a 50.000, según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado.

FUENTE: Con información de EFE