Marco Rubio preocupado por la salud de Otero Alcántara

El senador responsabilizó además a “la dictadura criminal de la pesadilla que viven los presos políticos y de consciencia en Cuba”.

“¡LIBERTAD para todos estos valientes!”, exigió Marco Rubio desde Twitter.

https://twitter.com/MarcoRubioCuba/status/1633840672674574337 Preocupa el estado de salud del preso político @LMOAlcantara y líder del @Mov_sanisidro.



La dictadura criminal es responsable de la pesadilla que viven los presos políticos y de consciencia en Cuba. ¡LIBERTAD para todos estos valientes! https://t.co/DOqA6HlvEz — MarcoRubioCuba (@MarcoRubioCuba) March 9, 2023

Las declaraciones de Marco Rubio ocurren unas horas después de que trascendiera que Otero Alcántara se desmayó recientemente en prisión, sin que se conozcan los motivos.

Esta semana, al dar a conocer la situación del opositor, la activista Yanelys Núñez explicó: “Tiene una rodilla inflamada por una caída que sufrió, tras un desmayo. No sabemos por qué ese black out. (…) Lo que sí sabemos es que está delgado y que no ha recibido atención médica para ver qué le sucede”.

En febrero pasado, cuando Luis Manuel Otero se encontraba realizando su quinta huelga de hambre desde que está encarcelado, Rubio exigió una fe de vida del artista.

“En medio de su huelga de hambre y de sed, es vital tener prueba de vida de Luis Manuel”, dijo en dicha ocasión.

Así como destacó que “¡la resiliencia, valentía y lucha por la defensa de los derechos humanos que lideran los presos políticos y de conciencia en Cuba NO ES EN VANO!”.

Luis Manuel Otero Alcántara fue sentenciado a cinco años de prisión en junio de 2022 tras un juicio desarrollado a puerta cerrada.

En noviembre pasado Amnistía Internacional (AI), una de las organizaciones que se ha mantenido denunciando y visibilizando su caso, llamó a sumarse a una campaña para exigir su liberación. En esa ocasión Amnistía Internacional destacó que, a pesar de su delicado estado de salud, el artista “en la cárcel no recibe la asistencia médica adecuada y su salud se sigue deteriorando”.

Rubio-AP El senador Marco Rubio. AP

FUENTE: CubaNet