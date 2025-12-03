María Corina Machado afirma: "Maduro es el único responsable de lo que ocurre en la región"

CARACAS - La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado , responsabilizó al dictador Nicolás Maduro por las consecuencias del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe , operación que dejó al menos 80 fallecidos.

Machado afirmó que al dictador se le ofreció abandonar el poder mediante una transición negociada, pero se negó, lo que lo convierte en único responsable de la escalada.

“Todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de Maduro y su régimen”, declaró en una entrevista con la emisora noruega NRK.

"Terrorismo de Estado"

La líder opositora sostuvo que el chavismo impuso un “terrorismo de Estado” contra los venezolanos y desestabilizó a la región. Recordó además que, tras la victoria opositora, plantearon una salida ordenada: “Le ofrecimos al régimen una solución negociada, una transición con garantías, pero se negaron”, reiteró.

Machado nuevamente respaldó las presiones de Washington sobre la cúpula chavista. Consultada sobre una posible operación terrestre estadounidense, respondió: “Es hora de que Maduro entienda que debe dimitir”.

Sobre los cuestionamientos que le han hecho algunos líderes de izquierda entre respaldar acciones militares estadounidenses y ser distinguida con el Nobel de la Paz, afirmó que el premio reconoce su lucha democrática. “Para tener paz se necesita democracia”, precisó, en vísperas de la ceremonia de Oslo, a la que no tiene confirmada su asistencia por el riesgo de represalias del régimen.

“Sería el mayor honor de mi vida”, expresó, y aseguró que regresará a Venezuela si puede viajar, pese a que la fiscalía afín al chavismo la amenazó con declararla "fugitiva".

FUENTE: Con información de Europa Press