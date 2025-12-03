miércoles 3  de  diciembre 2025
POLÍTICA

María Corina Machado afirma: "Maduro es el único responsable de lo que ocurre en la región"

La Nobel de la Paz asegura que el chavismo se negó a una salida pacífica y denuncia terrorismo de Estado impuesto contra los venezolanos

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, responsabilizó al dictador Nicolás Maduro por las consecuencias del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, operación que dejó al menos 80 fallecidos.

Machado afirmó que al dictador se le ofreció abandonar el poder mediante una transición negociada, pero se negó, lo que lo convierte en único responsable de la escalada.

Lee además
La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
MENSAJE

María Corina Machado presenta su Manifiesto de la Libertad para Venezuela sin Maduro
José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
RESPALDO

Presidente de Panamá acompañará a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

“Todo lo que vemos que ocurre es únicamente responsabilidad de Maduro y su régimen”, declaró en una entrevista con la emisora noruega NRK.

"Terrorismo de Estado"

La líder opositora sostuvo que el chavismo impuso un “terrorismo de Estado” contra los venezolanos y desestabilizó a la región. Recordó además que, tras la victoria opositora, plantearon una salida ordenada: “Le ofrecimos al régimen una solución negociada, una transición con garantías, pero se negaron”, reiteró.

Machado nuevamente respaldó las presiones de Washington sobre la cúpula chavista. Consultada sobre una posible operación terrestre estadounidense, respondió: “Es hora de que Maduro entienda que debe dimitir”.

Sobre los cuestionamientos que le han hecho algunos líderes de izquierda entre respaldar acciones militares estadounidenses y ser distinguida con el Nobel de la Paz, afirmó que el premio reconoce su lucha democrática. “Para tener paz se necesita democracia”, precisó, en vísperas de la ceremonia de Oslo, a la que no tiene confirmada su asistencia por el riesgo de represalias del régimen.

“Sería el mayor honor de mi vida”, expresó, y aseguró que regresará a Venezuela si puede viajar, pese a que la fiscalía afín al chavismo la amenazó con declararla "fugitiva".

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Convocan marcha mundial por la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses

Te puede interesar

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional
Innovación como disuasión

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

video
SUCESOS

Artista cubano "El Insurrecto" bajo custodia de ICE

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.
Desaparición forzada

Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"