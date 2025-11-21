Convocan marcha mundial por la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

MIAMI. - Con el llamado El Nobel es nuestro, la organización política Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, convocó una marcha mundial “por la libertad” para el próximo 6 de diciembre, justo cuatro días antes de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente de Venezuela.

También anunció que realizarán varias actividades en tributo al pueblo venezolano, a partir de ese día hasta el 11 de diciembre, con motivo de la entrega del galardón a Machado, previsto en el Centro Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

En un comunicado publicado en redes, Vente Venezuela explicó que “El Nobel es nuestro” es un movimiento mundial que busca “encender una misma llama en cientos de ciudades simbolizando que el reconocimiento no pertenece a una persona, sino a un país entero que lucha por su libertad”.

Nobel de la Paz por Venezuela

“Mientras el régimen intenta silenciar el logro dentro del territorio, la diáspora venezolana será el motor para amplificar el mensaje en el mundo: Venezuela sigue viva, organizada y decidida!”, asegura en el texto.

Machado fue premiada por el Centro Nobel de Oslo, el 10 de octubre pasado, por su lucha persistente a favor de la democracia y las libertades de los venezolanos, en medio de la represión del régimen de Maduro que la persigue, por el que permanece en la clandestinidad.

Nota de prensa



“El Nobel es Nuestro”: un movimiento global que convertirá el Premio Nobel de la Paz en un homenaje a toda Venezuela



Léelo aquí https://t.co/QccUrAUVfI — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 21, 2025

Marcha y actividades en el mundo

Las actividades comenzarán el 6 de diciembre con una concentración de los venezolanos en varias ciudades del mundo, bajo el nombre de “una sola voz por la libertad”.

El 10, día de la entrega del Premio a Machado, está prevista una congregación global de venezolanos de 12:00 m a 2:00 pm en la Plaza del Ayuntamiento, frente al Centro Nobel de la Paz, y una proyección en pantalla gigante.

Luego desde las 5:30 pm está prevista una concentración en el Centro Nobel de la Paz y el encendido de antorchas e inicio de la marcha, a las 6.15 pm.

La actividad, que se replicará en ciudades del mundo, culminará frente al Parlamento noruego.

El día siguiente, 11 de diciembre, está prevista la presentación oficial de una exhibición dedicada al Premio Nobel de la Paz 2025, de 5:30 a 8:00 pm.

“El mensaje para el mundo es que el Nobel de la Paz demuestra que la libertad en Venezuela es una causa universal. No habrá paz mientras exista un régimen que reprime y persigue. El reconocimiento es un llamado a redoblar esfuerzos, unir aliados y avanzar hacia la transición”, señala el comunicado de prensa.

FUENTE: Con información de redes Vente Venezuela