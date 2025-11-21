viernes 21  de  noviembre 2025
CELEBRACIÓN

Convocan marcha mundial por la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

La organización política Vente Venezuela anunció actividades a partir del 6 de diciembre en el Centro Nobel de la Paz, en Oslo, y ciudades del mundo

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.&nbsp;

La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Con el llamado El Nobel es nuestro, la organización política Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, convocó una marcha mundial “por la libertad” para el próximo 6 de diciembre, justo cuatro días antes de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente de Venezuela.

También anunció que realizarán varias actividades en tributo al pueblo venezolano, a partir de ese día hasta el 11 de diciembre, con motivo de la entrega del galardón a Machado, previsto en el Centro Nobel de la Paz en Oslo, Noruega.

Lee además
La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
MENSAJE

María Corina Machado presenta su Manifiesto de la Libertad para Venezuela sin Maduro
José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
RESPALDO

Presidente de Panamá acompañará a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

En un comunicado publicado en redes, Vente Venezuela explicó que “El Nobel es nuestro” es un movimiento mundial que busca “encender una misma llama en cientos de ciudades simbolizando que el reconocimiento no pertenece a una persona, sino a un país entero que lucha por su libertad”.

Nobel de la Paz por Venezuela

“Mientras el régimen intenta silenciar el logro dentro del territorio, la diáspora venezolana será el motor para amplificar el mensaje en el mundo: Venezuela sigue viva, organizada y decidida!”, asegura en el texto.

Machado fue premiada por el Centro Nobel de Oslo, el 10 de octubre pasado, por su lucha persistente a favor de la democracia y las libertades de los venezolanos, en medio de la represión del régimen de Maduro que la persigue, por el que permanece en la clandestinidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VenteVenezuela/status/1991865025020273128?s=09&partner=&hide_thread=false

Marcha y actividades en el mundo

Las actividades comenzarán el 6 de diciembre con una concentración de los venezolanos en varias ciudades del mundo, bajo el nombre de “una sola voz por la libertad”.

El 10, día de la entrega del Premio a Machado, está prevista una congregación global de venezolanos de 12:00 m a 2:00 pm en la Plaza del Ayuntamiento, frente al Centro Nobel de la Paz, y una proyección en pantalla gigante.

Luego desde las 5:30 pm está prevista una concentración en el Centro Nobel de la Paz y el encendido de antorchas e inicio de la marcha, a las 6.15 pm.

La actividad, que se replicará en ciudades del mundo, culminará frente al Parlamento noruego.

El día siguiente, 11 de diciembre, está prevista la presentación oficial de una exhibición dedicada al Premio Nobel de la Paz 2025, de 5:30 a 8:00 pm.

“El mensaje para el mundo es que el Nobel de la Paz demuestra que la libertad en Venezuela es una causa universal. No habrá paz mientras exista un régimen que reprime y persigue. El reconocimiento es un llamado a redoblar esfuerzos, unir aliados y avanzar hacia la transición”, señala el comunicado de prensa.

FUENTE: Con información de redes Vente Venezuela

Temas
Te puede interesar

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

EEUU anuncia que someterá a escrutinio la política migratoria de sus aliados occidentales

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Te puede interesar

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Vista parcial de una moderna subestación de FPL.
FACTURAS EN ALZA

Cómo impactará a usuarios en Florida un nuevo acuerdo tarifario de la FPL

Watson Island
DESACUERDO

Miami congela venta de su terreno más codiciado en Watson Island por discrepancias en valoración