María Corina Machado afirma que se hace mucho dinero, también en España, con el hambre de Venezuela

Machado dio declaraciones al diario español ABC, en forzada clandestinidad, desde donde organiza la resistencia, planes del futuro gobierno de Venezuela e impulsar negociaciones para la salida del régimen chavista, según el medio.

La entrevista fue publicada a días de cumplirse un año de las elecciones del 28 de julio de 2024 que ganó la oposición, pero que Maduro desconoce para mantenerse en el poder.

Venezuela, de la riqueza a la miseria

Tras asegurar que “muchas cosas han cambiado” en Venezuela desde los comicios presidenciales, de las “enormes pérdidas” y 934 presos políticos que ha dejado la represión de Maduro, se refirió al “saqueo” que dijo será “el robo más grande de la historia”.

“Pensar que el país con las reservas petroleras más grande del mundo, con gas, oro y minerales tiene a su población muriendo de hambre y un tercio ha huido del país... Así que estos ‘escándalos de corrupción’ en Venezuela representan vidas humanas destruidas, miles de presos políticos y perseguidos. Todos estos corruptos se han hecho cómplices de una estructura criminal mafiosa y ellos lo saben. Y ese es el asunto: cuando te haces parte de la mafia, ¿cómo sales de ella? Así que esto no es casualidad, la miseria de un país tan rico como Venezuela”.

“Todos estos recursos han sido utilizados durante 26 años para hacer negocios sucios, para corromper a decenas de gobiernos alrededor del mundo y por eso ha costado tanto demostrar lo evidente. Este es un régimen que ha extorsionado, que amenaza, que corrompe dentro y fuera, y por eso son tantos los cómplices que han callado pero que ahora comenzarán a hablar”, añadió.

España, Maduro y Zapatero

Machado opinó sobre la actitud del Gobierno de España con el régimen de Maduro.

“Lamentable, pero no sorprendente”, subrayó. “Lo ético, lo lógico y lo políticamente procedente sería una posición firme y una presión dura desde el Gobierno español ante los crímenes de Maduro, porque aquí ya no hay excusas, pero no lo hicieron”.

“Todo el mundo sabe que Maduro es la cabeza de una estructura del crimen mundial. Desde luego, había esperado que España asumiera el liderazgo en la lucha por el respeto a los derechos humanos y la democracia en Venezuela, no solamente en Europa, en el mundo entero. La historia los juzgará”.

Acerca del papel de Zapatero de “blanquear” a Maduro y sus intereses económicos con el régimen, hizo una dura crítica.

“El señor Zapatero, durante un largo tiempo, logró presentarse como ‘imparcial’ en el conflicto venezolano. Él decía en ese entonces que eso le permitía ser un interlocutor del régimen de Maduro. Pues ya hemos entendido qué tipo de interlocución tenía y a quién le servía”.

Y explicó: “En primer lugar, negociar con secuestradores sin cuestionar sus crímenes es una manera de avalarlos y, en segundo lugar, gestionar intereses particulares bajo la mesa, utilizando seres humanos como fichas de cambio, es algo abominable. Como le he dicho, la historia juzgará y será implacable. El pueblo venezolano ya lo ha sido con estos personajes y, cuando esto se sepa, que se sabrá, no tengo duda de que el pueblo español también lo será”.

Machado no descartó en sus declaraciones vínculos del escándalo del exministro Ábalos y del caso Delcygate, con el régimen de Venezuela.

“Lo que yo sí les puedo asegurar es que, donde esté la señora Delcy Rodríguez, el único fin es defender sus intereses y los del sistema criminal. No tengo duda de que al final la verdad se sabrá y la justicia se impondrá en España y Venezuela”.

Aliado de Rusia e Irán

“Como venezolana, lo que sí puedo decir es cómo a ciertos sectores les es tan fácil lavarle la cara y justificar al chavismo, pero se niegan a ver el dolor y solidarizarse con la voluntad de un pueblo que no solamente se expresó en las urnas, sino que está siendo diezmado, perseguido”, destacó.

Machado reiteró que ante estos hechos la comunidad internacional “puede hacer muchísimo más”.

“Yo puedo entender que hay conflictos que se suceden unos tras otros en el mundo, pero hay que entender que lo que está pasando en Ucrania o en Oriente Próximo está profundamente relacionado con lo que ocurre en Venezuela. Maduro es el gran aliado de Putin y del régimen iraní. Es quien ha abierto las puertas de América Latina. Y han usado Venezuela como su territorio, su santuario”, aseguró.

Casi un año después de las elecciones, la líder opositora subraya que ya se sabe «a quién sirve» Zapatero



«Negociar con secuestradores, como hace él, es una manera de avalarlos»



FUENTE: Diario ABC