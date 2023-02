María Corina Machado analiza la "maldad" del chavismo

Machado dijo que subestimó al régimen venezolano en su "maldad (...) en someter al hambre intencionalmente al país, de entregar al Esequibo y de entregar a medio país a la guerrilla".

Además, aseguró que la Asamblea Nacional electa "la sacó" y que algunos protagonistas de la oposición estuvieron de acuerdo con el chavismo.

María Corina Machado expresó que "está claramente comprobado que la orden de golpearme -en la AN- fue de Diosdado Cabello, pero también de muchos otros. Fue una emboscada, acababa de ocurrir la elección presidencial, yo por la calle el medio. Dije que Maduro no era presidente, desde ese año en el que se robó la elección y ellos necesitaban callar eso".

"Y allí ellos dijeron que el que no reconociera a Maduro (…) y eso fue lo que hizo. Cerraron las puertas, tumbaron el Internet. Robaron los teléfonos a las personas que estaban grabando en el hemiciclo y yo, obviamente era un blanco. Yo estaba atendiendo a otra persona que habían golpeado, y una diputada me llama y, cuando volteo, me dio el golpe por la nariz. Y la mujer me empezó a caer a patadas al yo caer al suelo, al lado de Diosdado Cabello. En un momento vi a Cabello y se estaba riendo. Y ahí sí fueron varios colegas a ayudarme", reseña el portal de noticias El Observatorio Latino.

Machado aseguró a Olavarrieta que “yo no quiero estar unida ni con cómplices, ni con corruptos, el país no se lo cala más”.

“La primaria puede ser un catalizador de un proceso de construcción de fuerzas y de que la gente tenga la oportunidad de decidir. Si tienes una dirección política que cae en las trampas del sistema, se hace parte del problema. Y la gente dice: ‘Ok, estos no, necesitamos una nueva dirección política en la que podamos confiar’. ¿Pero quién la elige: Maduro, los testaferros, cuatro partidos políticos, la comunidad internacional o lo hacemos los venezolanos, los que estamos acá y afuera", resaltó.

"Hay quienes creen que rogándoles -al régimen de Maduro- en México van a lograr los cambios sustantivos para que haya un proceso competitivo en el 2024″.

Según amplió, “yo estoy convencida de que eso no es allá, es aquí, la fuerza está aquí, organizando un proceso de primaria que sea realmente el hito más grande de organización y movilización más grande en la historia de la gente, organizado por la gente, manualmente".

"¿Cómo que no se puede? ¿Cómo son las elecciones en Colombia, Portugal y Alemania? Manuales, la gente vota, se queda, cuenta sus votos. ¿Dónde está ahí la gran ciencia? La Comisión de Primaria debe ganarse la confianza, demostrando que no está al servicio de equis partido o candidato, sino de 30 millones de ciudadanos”, enfatizó.

Machado cuestionó que "¿cómo un proceso que es un reto a Maduro, en donde escogemos nosotros, se lo vamos a entregar al CNE? No tiene pies ni cabeza, y el argumento que usan es que sale más barato. No vale, ya la gente no es boba”.

“Venezuela necesita dejar atrás un socialismo que es pura mediocridad, miseria, que trae violencia, separación, oscuridad. Quiero un país de gente rica, pero ricos a punta de trabajo, y esa riqueza no solo material, sino riqueza cultural, es lo que yo quiero. En los años del chavismo y Chávez en donde se trataba de exaltar la pobreza, yo marqué una ruptura”.

FUENTE: Redacción/Con información de Observatorio Latino