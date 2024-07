María Corina Machado dice estar dispuesta a negociar con garantías

Machado fue entrevistada por el medio colombiano Blu Radio, que le preguntó cuál sería el objetivo de las negociaciones que fueron anunciadas entre el gobierno de EEUU y Maduro. La política dijo que no se atreve a especular la razón por la que Maduro hace este nuevo intento de diálogo con EEUU. Sin embargo, insistió en que la oposición venezolana tiene "el mejor interés, incluso, el propio Nicolás Maduro , de plantear y aceptar una negociación seria que dé garantías a las partes y que nos permita avanzar por una transición negociada".

Machado se refirió también a un escenario en el que Maduro se niegue a una negociación. Remarcó que a su juicio la oposición es mayoría. "Si él se niega a hacerlo llegará el 28 de julio y hablará el pueblo, ya los eventos se desencadenarán de forma distinta", dijo Machado.

La opositora que recorre Venezuela haciendo campaña a favor de González Urrutia, candidato unitario de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición de partidos opositores, aseguró que no están involucrados en las conversaciones que sostiene EEUU con el régimen. "Absolutamente no. Nosotros no estamos involucrados en esa negociación", sostuvo.

Expresó, no obstante, que le han ofrecido a Maduro y a representantes del régimen su "disposición" para "una negociación seria con garantías para las partes". Machado apuntó que "obviamente, el contenido de esa negociacion no es prudente hacerlo público, porque además la negociacion no se ha dado".

Además, afirmó que buscarán establecer un sistema de justicia que garantice los derechos de todos los venezolanos, sin venganza ni persecución. Aclaró que el objetivo es la reunificación, la convivencia y la justicia.

"Desde luego que nosotros vamos a establecer un sistema de justicia donde se garanticen los derechos a todos los venezolanos, derechos que ellos nos han negado a nosotros, pero nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos con la historia, y si hay sentimientos que animan este proceso es de reunificación, de convivencia y de justicia, nunca jamás de venganza y persecución". indicó.

Machado manifestó que en lo que resta de campaña electoral el régimen debe cesar "la persecución, la amenaza y la mentira".

"Todos los dias inventan una conspiracion nueva, es decir, como perdieron la calle, como ya nadie les cree como todo el mundo sabe que vamos a ganar y vamos a cobrar, como saben que tenemos la estructura electoral aceitada inventan conspiraciones para perseguir gente ", explicó.

Machado hizo un llamado a los gobiernos de América Latina para que entiendan que "tienen la gran responsabilidad de hacerle entender a Maduro que por su propio bien tiene que aceptar un proceso electoral sin represión".

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de Blu Radio