viernes 3  de  julio 2026
EMERGENCIA VENEZUELA

María Corina Machado pide dejar en segundo plano las diferencias políticas y hacer frente a la tragedia

La Premio Nobel descartó las versiones sobre supuestas tensiones entre Washington y el liderazgo opositor venezolano. Insistió en su regreso a Venezuela

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que la prioridad en Venezuela es la atención a las víctimas del doblete sísmico (AFP)

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que la prioridad en Venezuela es la atención a las víctimas del doblete sísmico (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, aseguró que la prioridad en Venezuela tras el doblete sísmicos del 24 de junio, debe ser la atención integral a las víctimas y afirmó que la reconstrucción del país exigirá mucho más que levantar edificios, pues también será necesario recuperar la confianza, las instituciones y el tejido social.

Machado fue entrevistada en el podcast En Defensa Propia que conduce la venezolana Erika de la Vega. Ahí sostuvo que, frente a la magnitud de la tragedia, las diferencias políticas deben quedar en un segundo plano.

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“La gente, la gente, la gente. Después nos ocuparemos de lo demás. Ahorita es atender a nuestra gente y atenderla físicamente, pero también emocional y espiritualmente”.

Según relató, integrantes de equipos internacionales de rescate le manifestaron su admiración por la solidaridad demostrada por la población. “Me decían: ‘María Corina, nunca habíamos visto una sociedad reaccionar así’. La gente salió a rescatar, a cocinar, a donar, a abrazar. Eso es Venezuela”.

De acuerdo con el balance oficial la cifra de muertos supera los 2.000 y la de heridos, la de 11.000 personas. En el país suramericano ayudando en las labores de búsqueda y salvamento, actúan rescatistas de 27 países y 140 brigadas caninas.

Nuevas bases para la recuperación

La dirigente también afirmó que el proceso de recuperación debe convertirse en una oportunidad para reconstruir el país sobre nuevas bases.

“No se trata solamente de reconstruir edificios. Tenemos que reconstruir la confianza, las instituciones y la esperanza”.

Asimismo, destacó el papel que desempeñan los venezolanos dentro y fuera del país en medio de la emergencia. “Yo nunca había visto un nivel de solidaridad como el que estamos viendo. Los venezolanos dentro y fuera del país están demostrando quiénes somos realmente”.

Machado consideró que la reconstrucción deberá apoyarse en valores como la transparencia y el respeto a la palabra. Y señaló que la recuperación no dependerá únicamente de recursos económicos, sino también de la capacidad de los venezolanos para trabajar unidos.

La Premio Nobel de la Paz envió un mensaje de esperanza y confianza en el futuro. “Nos vamos a levantar también y vamos a ser mejores”.

Comunicación fluida con Washington

La líder venezolana aseguró que mantiene una comunicación fluida con la Administración de Donald Trump y afirmó que la relación entre ambas partes se desarrolla “al más alto nivel”, al tiempo que descartó las versiones sobre supuestas tensiones entre Washington y el liderazgo opositor venezolano.

Al ser consultada sobre el respaldo internacional y, en particular, sobre la posición de Estados Unidos tras los terremotos que golpearon a Venezuela, Machado afirmó que ha sostenido conversaciones con presidentes de América Latina, líderes europeos y representantes estadounidenses para coordinar ayuda destinada a los afectados.

“Estaba hablando con presidentes de América Latina, con Europa y desde luego con los Estados Unidos, con quien tenemos relaciones del más alto nivel y de la mayor comunicación, fluidez y claridad”, expresó.

Rechazó las versiones que apuntan a un deterioro de la relación con Washington.

“Yo no voy a especular, pero yo creo que indiscutiblemente habrá actores o intereses que quieren generar fricciones donde no las hay. Evidentemente, hay diferencias en posiciones, las ha habido siempre, las conversamos, las resolvemos y avanzamos. Así funciona la diplomacia y así funcionan las relaciones de amistad y de cooperación”.

Aseguró que una futura Venezuela democrática será un aliado estratégico de Estados Unidos en la región.

La líder de la oposición democrática venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela para sumarse al proceso de reconstrucción del país tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio y aseguró que ya se realizan las coordinaciones para concretar ese retorno.

Confesó la frustración que le ha generado permanecer fuera del territorio nacional mientras miles de venezolanos enfrentan las consecuencias de la tragedia.

La Premio Nobel de la Paz relató que ha recibido mensajes de familiares de víctimas que le han pedido acompañarlos durante los días más difíciles.

Machado niega haber pedidio protección para ella o su equipo cuando regrese a Venezuela.

FUENTE: Con información de La Patilla

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