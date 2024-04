María Corina Machado retoma su agenda de calle: "no nos van a sacar de la ruta electoral"

Machado, quien resultó triunfadora en las primarias de la oposición en octubre de 2023 con el 92 % de los votos, confirmó en sus redes sociales su visita a los estados Yaracuy, en el centro occidente, y Aragua en el centro norte del país suramericano, para alzar la voz junto al pueblo venezolano y exigir unas eleciones libres y transparentes.

Esto, luego de que la dictadura chavista impidió su inscripción y la de su representante, la filósofa Corina Yoris, como candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a las elecciones del próximo 28 de julio.

María Corina Machado estuvo este jueves 11 de abril en el municipio Independencia del estado Yaracuy y continuará su recorrido en San Sebastián de los Reyes en el estado Aragua este viernes 12, donde juramentará los comandos de campaña de estas regiones.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VenteVenezuela/status/1778045386579452182&partner=&hide_thread=false ¡Yaracuy, Aragua y toda Venezuela confía en María Corina (@MariaCorinaYA)!



Por eso, este jueves #11Abr y viernes #12Abr, acompáñala en Independencia y San Sebastián de los Reyes.



Alcemos la voz por tener elecciones libres en Venezuela y poder elegir nuestro futuro.… pic.twitter.com/pWBB5qvAFc — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 10, 2024

En un video publicado por Vente Venezuela, Machado invitó a los habitantes de ambas entidades a acompañarla en la convocatoria, y reiteró que seguirá con la ruta electoral para derrotar a Nicolás Maduro, a pesar de encontrarse inhabilitada por 15 años para optar por cargos públicos.

“Quiero invitarlos a que nos encontremos toda esa Venezuela de bien, decidida a luchar por este cambio, para que regresen nuestros hijos y tengamos nuestras familias unidad, para que podamos vivir bien, con dignidad, con alegría, con respeto y libertad. Por eso es tan importante que nos encontremos, que nos abracemos, que el mundo vea la fuerza de los venezolanos, que hemos superado todos los obstáculos y nadie nos saca de esta ruta electoral”, manifestó.

Llegó a Yaracuy

En horas de la tarde, Machado informó en su cuenta de X que se encontraba camino a Yaracuy donde se reunió con los ciudadanos para enviarle un mensaje de lucha y esperanza. "Cómo me emociona encontrarnos con venezolanos de bien, que no nos rendimos, que estamos decididos a luchar hasta el final. Que no aceptamos el chantaje de que solo tenemos dos opciones: sumisión o abstención. Nuestra lucha es por participar para ganar y no nos van a sacar de esta ruta", manifestó.

Durante su visita a la entidad, fue recibida por la madre y familiares de la coordinadora política de Vente Venezuela, Dignora Hernández, quien fue detenida el pasado 20 de marzo por cuerpos policiales del régimen chavista, por su presunta vinculación con acciones conspirativas para sembrar violencia en la ciudadanía.

Embed Vamos camino a Yaracuy; nos vemos esta tarde en Independencia y mañana en Aragua, en San Sebastián de los Reyes!

Cómo me emociona encontrarnos con venezolanos de bien, que no nos rendimos, que estamos decididos a luchar hasta el final. Que no aceptamos el chantaje de que solo… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 11, 2024

Llamado a jóvenes para la inscripción en el Registro Electoral

Por otra parte, la líder de Vente Venezuela, hizo un llamado a los jóvenes venezolanos a inscribirse en el Registro Electoral, que cierra el próximo martes 16 de abril según lo establecido en el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Chamos, les quedan cinco días para poder inscribirse en el Registro Electoral. Hoy como generación tienen la oportunidad de ser parte de estoy enviar un mensaje, que tu voz cuenta”, dijo en otro video divulgado en su cuenta de Instagram.

“Te necesitamos, tú tienes que ser parte de esto. No te quedes por fuera, aún hay tiempo”, expresó invitando a la juventud a participar en este proceso, que ha presentado dificultades para muchos venezolanos que han denunciado los obstáculos que enfrentan para registrarse y garantizar el ejercicio de su derecho.

Recordó la primera vez que ejerció su derecho al voto. “Me temblaban las piernas porque yo sentía que estaba ejerciendo mi ciudadanía, que yo podía decir algo acerca del destino de mi país”, comentó.

@Lydr05

FUENTE: Con información de La Patilla, El Nacional, Efecto Cocuyo y Tal Cual