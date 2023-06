María Corina Machado se inscribe a las primarias de la oposición

Machado es desde hace meses la favorita de las encuestas. Ingeniera de profesión, se enfrentó al chavismo desde los primeros años durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013) como una líder social en la ONG Súmate. En 2012, se trasladó a la política y fundó el partido Vente Venezuela, desde ese entonces se ha ubicado como una firme opositora al chavismo, con un discurso considerado muchas veces radical debido a que no da cabida a ningún tipo de negociación con la dictadura.

Esa semana circuló en los medios de comunicación que su candidatura se posiciona muy bien en los sondeos con un 57% de la intención de voto de cara a las primarias de la oposición, de acuerdo a la firma Poder y Estrategia.

Machado obtuvo una ventaja de 37 puntos sobre el siguiente candidato aspirante a la presidencia Benjamín Rausseo, un empresario y humorista, que ya había aspirado antes llegar a la presidencia en 2006. Sin embargo, Rausseo anunció este viernes que declina a la primaria y que se presentará a las presidenciales de forma independiente.

La semana pasada, se produjo la renuncia de la directiva principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional chavista anunció que abriría el proceso de postulaciones para renovar a la cúpula del organismo. Esto supone intensificar la desconfianza que la oposición tiene en el CNE, al que señala de no ser un verdadero árbitro electoral y estar parcializado con el chavismo.

Los organizadores de las primarias venían en conversaciones con la directiva del CNE para que este organismo prestara la asistencia técnica, especialmente en la logística y centros de votación. El CNE es el ente encargado de organizar y llevar a cabo las elecciones en Venezuela.

Machado siempre tuvo una posición de rechazo total hacia la participación del CNE en las primarias, al considerar que es un organismo que no garantiza la transparencia de un proceso electoral y que está dominado por el régimen de Nicolás Maduro.

Ante el anuncio de la AN sobre la convocatoria a postulaciones para designar un nuevo CNE, la CNdP informó que se tomó la decisión de que las primarias sean gestionadas por la misma oposición, a pesar de los grandes retos que conlleva.

Ataques del régimen

El lunes, el dirigente chavista Luis Ratti dijo que solicitará de "manera oficial" la inhabilitación de Machado por presuntamente haber pedido la implementación del TIAR para Venezuela. Además exigió que investiguen la procedencia de los fondos de su campaña.

"Machado llamó a la violencia y a la abstención llevando a Venezuela al caos y a crisis", dijo Ratti,

Igualmente, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) del chavismo, Jorge Rodríguez, acusó a Machado de ser la responsable de la difusión de varios videos en redes sociales en los que se muestra a productores agrícolas venezolanos desechando sus cosechas debido a que no las pueden trasladar ante la escasez de combustible que se registra actualmente en Venezuela.

Rodríguez, uno de los más altos líderes chavistas, expresó durante la sesión ordinaria de la AN del martes que "es una campaña sucia" y pidió a los diputados de ese Parlamento ilegítimo ser "más enérgicos, más duros" con las personas "que convocan a la destrucción y a la muerte", en referencia a Machado.

Este mismo viernes, también formalizó su inscripción a las primarias el candidato por Voluntad Popular Freddy Superlano; mientras que ayer también lo hizo la exjueza venezolana Gloria Pinho.

También presentaron sus candidaturas formales a las primarias las exdiputadas Delsa Solórzano y Tamara Adrián, el exparlamentario Roberto Enríquez, los exgobernadores Andrés Velásquez y César Pérez Vivas y el productor agropecuario Luis Farías.

El plazo de inscripción de postulaciones a las primarias vencía hoy, 23 de junio. No obstante, el presidente de la CNdP, Jesús María Casal, anunció en la mañana que el plazo se extiende hasta este sábado 24 de junio, lo que no afectará "ni el cronograma ni perjudica a nadie" dijo Casal en referencia a los precandidatos que aún no han acudido a formalizar su postulación, entre ellos el dos veces candidato presidencial y exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, y el también excandidato presidencia y gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de VOA