María Corina Machado une al país porque "abraza a una sociedad muy herida"

La experta en temas políticos y PhD en comunicación pública, Carmen Beatriz Fernández , consultada por DIARIO LAS AMÉRICAS , dijo que María Corina Machado no es una “outsider” o una novata en la política sino más bien una persona con la experiencia de por lo menos 30 años de activismo comprometido.

Recordó que, inicialmente, Machado formó parte, junto con su mamá, de un proyecto de activismo social con ayuda a niños pobres. Luego tuvo una experiencia fundando la organización Súmate que sigue activa y que le permitió entender muy bien el sistema político electoral venezolano, “cosa que le sirvió para concebir esa estrategia que tuvo tanto éxito con la transparencia de todo el sistema de publicación de resultados electorales”, en las elecciones del 28 de julio.

En una aproximación del perfil de María Corina Machado, la analista señala que, una vez entró en la política activa durante el chavismo, en el Parlamento, mantuvo una actitud muy confrontacional con Hugo Chávez, un sello diferenciador desde el principio.

“Siempre ha sido una política muy directa, pero quizás en esa etapa María Corina Machado enarbolaba, si se quiere, los valores más masculinos de la política, de la confrontación, de decir las cosas por su nombre, de enfrentarse y de hablar mucho más de temas políticos y temas económicos, dijo la líder del proyecto Ciberpolítica.

Luego comenzó a “enarbolar mucho más los valores femeninos de la política, de la maternidad, de la reconciliación, del reencuentro de las dos Venezuela, de los chavistas y no chavistas, la de los más ricos y los más pobres, y sobre todo la de los que están dentro y los que están afuera", precisó

“Ella se convirtió y adoptó unos valores más maternales, de abrazar a una sociedad muy herida unificando al país con ello. Y en una última etapa, la vimos ganando unas primarias de oposición y a partir de allí haciendo recorridos en un país hondamente deteriorado, empobrecido y abandonado. Un país de niños huérfanos porque los padres tuvieron que emigrar y de ancianos en igual circunstancias porque sus hijos se tuvieron que ir también”.

“Y ese es el país que ama a María Corina (Machado) que se volcó hacia ella con un sentimiento y una pasión que no habíamos visto en Venezuela…porque quizás se podrá comparar con el fenómeno Chávez en algún momento, pero creo que esto es mucho más emocional y con un mayor sentido de urgencia”.

La experta en temas políticos dijo que en realidad María Corina Machado “es una personalidad política que ha evolucionado y ha aprendido de sus propios errores y ha ido adaptándose, reconduciendo sus mensajes con sus fuertes convicciones políticas”.

“Hasta el final”

Desde el punto de vista comunicacional, la Magíster en Administración de Empresas y en Ciencias Políticas el lema “hasta el final” es un mensaje “muy líquido en donde tú le pones el contenido que tú quieres. Entonces en ese sentido sirve a todos los fines porque es lo que tú quieres entender que sea”.

En un primer momento, ese “hasta el final” causó cierta polémica o cierta curiosidad, “pero tú no aclaras un lema de campaña, pero es un concepto muy bueno a cuenta de lo que ocurrió”.

“Hasta el final significa que no te vas a parar porque dejes de ser la candidata, que fue el cálculo del oficialismo. Apoya la opción de Corina Yoris, a quien le pusieron trabas, para que luego surgiera otro candidato: Edmundo González Urrutia, quien fue registrado como un candidato que posiblemente fuera removible”, puntualizó.

Y en ese escenario, continuó, María Corina Machado pierde la candidatura, pero gana la opción de ser la líder de un movimiento nacional con una base social y democrática muy amplia.

“Hasta el final, calza muy bien” sobre todo después del 28 de julio, cuando Nicolás Maduro no ha querido reconocer que perdió las elecciones.

Sin miedo

“María Corina le habla muy fuerte al poder y le habla muy suave al pueblo”, reveló Fernández, quien ha sido reconocida con varios premios, entre ellos el Aristotle Excellence Award (2010), el Eikon Regional a la Mejor Campaña Viral (2013) y varios Victory Awards (2014-17) a la Excelencia Académica y Mejor Campaña en Redes Sociales.

La experta considera que hablarle fuerte al poder no es malo, siempre y cuando haya alguien ocupándose de tejer los puentes necesarios.

“Con Edmundo y María Corina hay un dos por uno. Un Edmundo González Urrutia con un rol más suave, más pacificador y facilitador de espacios de encuentro y una María Corina Machado que le habla duro al poder”, dijo.

“Lula y Petro tratan de hablarle suavecito a Maduro para que no se enfade, pero lo que pareciera es que Maduro no es sensible a esto y tampoco se porta mejor porque tú lo lisonjees”, continuó la profesora de la Universidad de Navarra, España, y del IESA en Caracas.

Lo cierto es que, en esta encrucijada en la que está Venezuela, Fernández piensa que Maduro debe ser forzado (porque no será por convencimiento) a dejar el poder, probablemente, por gente que esté relativamente cercana a él.

Diferencias

Como es lógico, los partidos venezolanos tienen diferencias y conflictos porque al final todo político que aspira el poder genera conflicto con otros aspirantes, puntualizó.

“Pero creo que hay una conciencia entre la clase política de que el adversario es tan poderoso y tan inescrupuloso que la propia supervivencia de los actores políticos, es ser parte de un entramado o de una alianza de largo aliento”.

Sugiere que lógicamente ha habido mejores y peores momentos. Pero cree “que este es uno de los mejores desde el punto de vista de las alianzas generadas y en donde percibe mucha solidez…Venezuela es hoy una sociedad que clama por cambio político en un inusual consenso”, agregó la investigadora del Observatorio Complutense de Desinformación.

“Es posible que ahora con Edmundo fuera del país se dé una nueva arquitectura de esas alianzas políticas. Creo que las mismas se van a mantener porque están dados los incentivos para que sigan”, concluyó la CEO de DataStrategia Consulting y cofundadora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos (OCPLA), Carmen Beatriz Fernández.

[email protected]

FUENTE: ENTREVISTA ANALISTA CARMEN BEATRIZ FERNÁNDEZ