EEUU aún no tiene fechas para las elecciones en Venezuela, pero asegura avances importantes

Michael Kozak, subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de EEUU.

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos todavía no tiene una fecha en mente para la celebración de elecciones en Venezuela, aunque Washington observa con atención el cumplimiento progresivo de los requisitos para que puedan organizarse los comicios, explicó este jueves un alto diplomático estadounidense ante el Congreso.

"No tenemos una fecha fijada. Lo que tenemos son condiciones que permitirán la celebración de elecciones y propiciarán una transición hacia la democracia. Por lo tanto, estamos prestando atención a los hitos que deben cumplirse a lo largo de este camino", señaló Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, al ser preguntado por un plazo potencial para las elecciones.

En este sentido, Kozak resaltó algunos de los avances implementados por el Gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares de EEUU, el pasado 3 de enero.

"Vemos avances en la reconciliación política de Venezuela. El gobierno interino aprobó una Ley de Amnistía y liberó a cientos de presos políticos; de hecho, se me ha informado que, hace apenas una hora aproximadamente que el Gobierno interino venezolano ha liberado a otros 50 más", explicó Kozak ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara Baja.

Sin embargo, el funcionario consideró que la cifra que ofreció Caracas sobre el número de presos políticos beneficiados por la Ley de Amnistía , unos 8.000, "no es suficiente". Dijo que aún hay políticos opositores que no pueden regresar al país "ni participar en la vida pública".

Condiciones para elecciones

Por otra parte, Michael Kozak indicó que "figuras de la oposición exiliadas están retomando su participación en la vida pública y la sociedad civil se está reconstruyendo. Estos pasos son esenciales para crear las condiciones necesarias para una transición hacia un Gobierno elegido democráticamente en Venezuela".

Asimismo, expresó que no tendría sentido celebrar unas elecciones si las personas que podrían postularse a ellas" no tienen la posibilidad de hacerlo". Aseguró que a figuras como la opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, "se les ha dejado muy claro" que Washington se compromete a protegerlos para que puedan regresar a Venezuela y retomar su actividad política sin miedo a represalias.

El diplomático también señaló que EEUU quiere que haya observadores en las futuras elecciones, que se actualice el anticuado "y completamente sesgado" censo de votantes y busca que la oposición y el Gobierno interino reestructuren y depuren el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, que, según él, "están integrados por personas designadas por Maduro, en las que nadie tiene confianza".

Consideró a su vez que dentro de las tres fases que ha planteado el Gobierno Trump para la Venezuela post Maduro (estabilización, recuperación y transición), la primera se ha implementado satisfactoriamente.

"La primera fase fue la estabilización. No queríamos que la situación de seguridad se desmoronara, que la gente se quedara sin acceso a servicios, que las pandillas deambularan libremente, ni que se produjera una gran oleada de migración ilegal. Básicamente, lo logramos: ninguna de esas cosas sucedió. Esa fue la primera fase. Misión cumplida", afirmó Kozak.

El diplomático alabó a su vez que la Administración de Rodríguez haya aprobado leyes de reforma del sector de hidrocarburos para permitir la reentrada de inversión extranjera. Sostuvo que la operación para derrocar a Maduro ha ayudado mucho en objetivos trumpistas como la lucha contra lucha contra inmigración ilegal y el narcotráfico y además ha permitido activar un bloqueo petrolero contra Cuba.

FUENTE: Con información de EFE