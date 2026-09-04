Más de 100 ONG de la diáspora venezolana exigen abrir el registro electoral para voto en el exterior

CARACAS.- Más de 100 ONG de la diáspora venezolana exigen ampliar red consular y abrir el registro electoral para el voto en el exterior, la solicitud fue divulgada en un comunicado este viernes.

La iniciativa la tomaron para llamar la atención de la mesa de diálogo que se instaló formalmente el 6 de agosto entre el oficialismo y la oposición y cuenta con la tutela de Estados Unidos.

“No es posible consolidar la transición democrática ni reinstitucionalizar el país y dejar por fuera a los millones de venezolanos que viven en el exterior. La atención de la diáspora no es un asunto asistencial ni sectorial, sino parte constitutiva de la reinstitucionalización y reconciliación nacional”, afirman las ONG.

Además, señalan que ven en la nueva instancia de diálogo una oportunidad para la participación política de la diáspora y que se incorpore desde la primera fase del cronograma, y no como un ajuste tardío de la apertura del registro electoral y evitar que requisitos impuestos discrecionalmente nieguen el ejercicio del derecho al voto.

Destacaron que cerca de 7.8 millones de venezolanos viven fuera del país, de los cuales 6.9 millones se encuentran en América Latina y el Caribe y de ellos, casi 5 millones son mayores de edad, lo que representa un universo equivalente a casi una cuarta parte del Registro Electoral nacional, (20,948,155 electores al corte de julio de 2023).

Ampliar la red consular

Recordaron que la red consular venezolana responde a un esquema de atención que antecede a la diáspora suscitada desde 2013 en adelante, cuando el país era receptor neto de migración.

En 2024, solo 106 sedes estuvieron habilitadas para votar en el exterior, frente a 118 en 2018.

Detallaron que: “El ciclo de rupturas diplomáticas iniciado en julio de 2024 comienza a revertirse —Perú, Chile, Panamá, Uruguay, República Dominicana e Israel anunciaron o reactivaron relaciones consulares entre julio y agosto de 2026, aunque todavía sin servicios plenamente operativos; con Estados Unidos, las relaciones consulares se restablecieron en marzo de 2026—, pero diversos países continúan sin representación consular venezolana”.

Derecho a identidad

Las ONG consideran que, para abordar el proceso de reinstitucionalización de Venezuela, es necesario garantizar:

Derecho a la identidad y servicios consulares.

Expandir y fortalecer la red consular de Venezuela de acuerdo con la distribución territorial, el tamaño, la dinámica migratoria y las necesidades de la población venezolana en el exterior, mediante la apertura, reapertura o fortalecimiento de consulados generales, consulados honorarios y de otra categoría.

Establecimiento de mecanismos de atención consular itinerante en ciudades con comunidades significativas alejadas de las sedes existentes.

Abrir el Registro Consular en todos los países con los cuales la República mantiene relaciones, para la inscripción en el alta consular y en el Registro Electoral de todos los venezolanos residentes en esos territorios, exigiendo, para el alta, la documentación que acredite la identidad de la persona y su permanencia en el país receptor, salvo en la condición de turistas.

Facilitar la documentación necesaria para acreditar la identidad de los ciudadanos que tengan documentos extraviados o vencidos, priorizando a aquellos que ingresaron a los territorios con cédula de identidad.

Habilitar la expedición y renovación de la cédula de identidad en sedes consulares y mediante operativos móviles.

Reconocer la cédula y el pasaporte vencidos como documentos válidos para inscripción y votación, como ya aceptan unilateralmente varios Estados receptores.

Crear una plataforma digital única de trámites consulares, con validación biométrica remota y agenda por país, que cubra el registro consular, la prórroga y renovación de pasaporte, los poderes, las autorizaciones de viaje de menores de edad, la fe de vida, las constancias, las apostillas y los actos de registro civil.

También en este pliego de peticiones aspiran a que se creen vías consulares expeditas de reconocimiento de la nacionalidad para las personas nacidas fuera de Venezuela, hijas de padre o madre venezolanos, que no hayan podido documentarse, así como abrir el registro electoral en el exterior a la brevedad posible y mantenerlo abierto de forma continua hasta el corte del padrón, no mediante jornadas breves y excepcionales.

Las ONG sugieren que se establezcan un mínimo de puntos de inscripción y votación por país, proporcional a la población venezolana registrada por la Plataforma R4V (ACNUR-OIM) y por los organismos migratorios del país receptor, y no al número de sedes diplomáticas.

Las solicitudes se basan en el conocimiento previo de que la diáspora venezolana “condiciona la integridad y el resultado del evento electoral” y por ello desean que una misión internacional electoral pueda dar fe de ello.

No dejaron pasar por alto, garantías de no persecución política para el retorno: que activistas, defensoras y defensores de derechos humanos y miembros de la diáspora que deseen regresar puedan hacerlo sin riesgo de detención, imputación, retención de documentos ni represalias, mediante mecanismos de verificación independientes.

Reclamos oportunos

La pertinencia de las solicitudes de la ONG, se da en la oportunidad cuando la mesa de diálogo del chavismo y la oposición está por reunirse a mediados de este mes.

La agenda de discusión incluye las garantías de los derechos políticos de los venezolanos y entre ellos está no solo la integración de un Consejo Nacional Electoral independiente sino también la depuración del padrón comicial.

Elaborar un nuevo registro electoral no solo enfrenta la dificultad de incluir a toda la diáspora venezolana, sino el reto de elaborar el registro tomando en cuenta las personas afectas por el doble terremoto del 24 de junio, sobre todo en el estado La Guaira porque no se sabe con certeza el número de personas fallecidas, desplazadas y mucho más importante aún: desaparecidas.

FUENTE: Con información de las ONG