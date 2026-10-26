lunes 26  de  octubre 2026
NARCOTRÁFICO

Más de 300 militares de EEUU llegan a Colombia para entrenamiento antinarco

Los funcionarios participarán en ejercicios conjuntos contra el narcotráfico, la minería ilegal y el uso de drones explosivos por grupos armados

Según el comunicado del Ministerio de Exteriores colombiano, el entrenamiento tiene como objetivo reflejar el compromiso, las buenas relaciones y el trabajo en conjunto entre los ejércitos de&nbsp;Colombia&nbsp;y EEUU, capacitándolos en operaciones estratégicas, médicas y tácticas

Según el comunicado del Ministerio de Exteriores colombiano, el entrenamiento tiene como objetivo "reflejar el compromiso, las buenas relaciones y el trabajo en conjunto entre los ejércitos de Colombia y EEUU, capacitándolos en operaciones estratégicas, médicas y tácticas"

Europa Press
Por María Graterol

BOGOTÁ.- Más de 300 militares estadounidenses participarán en una nueva ronda de ejercicios conjuntos con las fuerzas colombianas para combatir el narcotráfico y otras amenazas de los grupos armados ilegales, en una operación que refuerza la cooperación en seguridad entre Washington y Bogotá.

El Ministerio de Defensa colombiano informó este lunes que los efectivos comenzarán a llegar el martes y desarrollarán las maniobras entre el 30 de octubre y el 11 de noviembre. La agenda contempla acciones frente a la minería ilegal y el empleo de drones cargados con explosivos, un recurso utilizado cada vez más por organizaciones armadas en el país.

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Preparación frente a nuevas amenazas

La base militar de Tolemaida, situada a poco más de 100 kilómetros de Bogotá, concentrará las principales actividades de entrenamiento. Los militares estadounidenses pertenecen a una unidad especializada en operaciones de montaña, preparada para actuar en terrenos de difícil acceso y condiciones climáticas extremas.

Además de las prácticas operativas, los ejercicios incluirán un intercambio de conocimientos médicos para mejorar la atención de heridos en zonas minadas, especialmente en territorios remotos donde operan grupos armados ilegales.

El Ministerio de Defensa colombiano destacó que la actividad permitirá mejorar la preparación de las unidades y fortalecer la cooperación internacional para hacer frente a las organizaciones criminales.

Alianza regional de seguridad

La operación, denominada Vanguardia del Sur, celebrará su cuarta edición en Colombia y se inscribe en el marco de la colaboración militar entre ambos países.

Colombia también forma parte del Escudo de las Américas, una iniciativa regional promovida por la administración del presidente Donald Trump para coordinar esfuerzos de seguridad y combatir el narcotráfico, con la participación de una veintena de países.

Estados Unidos constituye el principal socio de Colombia en materia de seguridad. Según fuentes militares, ambos países mantienen un intercambio habitual de inteligencia para respaldar las operaciones contra guerrillas y otras organizaciones armadas.

El Gobierno colombiano busca intensificar la cooperación con Washington para debilitar a estos grupos, en el marco de una estrategia que incluye operaciones militares y bombardeos.

FUENTE: Con información de AFP/Ministerio Defensa de Colombia

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