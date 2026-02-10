martes 10  de  febrero 2026
ONG venezolana denuncia que persecución del régimen no termina con las excarcelaciones

El régimen mantiene a los presos políticos que salen de las prisiones bajo amenaza permanente, alertó la ONG Justicia, Encuentro y Prisión

Familiares de presos políticos participan en una protesta alrededor de El Helicoide, en Caracas (Venezuela).

EFE

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Justicia, Encuentro y Perdón, ONG defensora de derechos humanos, denunció que los presos políticos excarcelados por el régimen no son libres. "Permanecen bajo amenaza constante, lo que demuestra que la persecución no termina en las rejas de una celda, sino que se proyecta sobre la vida entera", alertó.

La organización condenó, este lunes 9 de febrero, "de manera categórica" la revocatoria de la medida cautelar y la nueva privación de libertad del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Subrayó que esta acción representa una expresión más de la arbitrariedad y la instrumentalización del sistema de justicia con fines de persecución política.

"De forma reiterada hemos advertido que, en este contexto, las excarcelaciones no significan libertad real sino una extensión del control y la coacción estatal sobre las personas perseguidas, sometidas a regímenes de presentación y condiciones discrecionales que pueden ser revocadas en cualquier momento", indicó la ONG.

Agregó que el caso de Juan Pablo Guanipa confirma "con crudeza" el control del régimen.

"Se alega un supuesto incumplimiento de una medida cuando ni siquiera había transcurrido el lapso necesario para su cumplimiento, lo que evidencia la imposibilidad material de la falta imputada y deja en claro que la detención responde a una decisión política previamente tomada" expresaron.

La libertad es un derecho

La organización señaló que el régimen chavista "sigue concibiendo la libertad como una gracia, un favor concedido por el poder, y no como lo que es, un derecho humano inalienable".

Afirmaron que el discurso de la administración interina, a cargo de Delcy Rodríguez, busca justificar la persecución sostenida "apelando a programas de 'paz' o a iniciativas legislativas de amnistía".

Puntualizaron que la reconciliación no se decreta ni se impone; "no puede construirse sobre la base del miedo, la selectividad y la amenaza permanente. Solo es posible a partir del reconocimiento del daño causado, la rendición de cuentas y garantías efectivas de no repetición"-

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón /Foro Penal

