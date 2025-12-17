miércoles 17  de  diciembre 2025
EPIDEMIA

Más de 50 cubanos han fallecido en cinco meses por dengue y chikunguya en la isla

La viceministra de Salud Pública de la dictadura, Carilda Peña, dijo que la mayoría de los cubanos fallecidos por dengue y chikunguya son menores de 18 años

Vista parcial de una farmacia para el pueblo en La Habana.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- Más de 50 ciudadanos de la isla, en su mayoría menores de 18 años, han fallecido en los últimos cinco meses debido a una epidemia de dengue y chikunguya que comienza a remitir, informaron este miércoles 17 de diciembre las autoridades sanitarias.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, señaló a la televisión cubana que se reportan "cinco fallecidos más", con lo que el acumulado asciende a 52, "34 por chikunguya y 18 por dengue".

El pueblo pide libertad y el régimen ofrece 3 libras de arroz
ECONOMÍA

EEUU duplica la exportación de carne de cerdo a Cuba en 2025
Imagen referencial. 
ANÁLISIS

La junta sigue ahí: el rostro del comunismo en Cuba

La epidemia de chikunguya comenzó en julio en la occidental provincia de Matanzas, vecina a La Habana, y se extendió rápidamente a las otras 14 provincias de la isla de 9,7 millones de habitantes. También se reporta una epidemia de dengue, enfermedad endémica en la isla.

Peña subrayó que hay 36 ingresados en salas de cuidados intensivos: 24 graves y 12 críticos, menos que en las últimas semanas. Aseveró que el pronóstico es hacia la disminución de los casos.

Además, la viceministra insistió en la necesidad de continuar la estrategia actual: fumigar, higienizar, detectar a los enfermos y aislarlos para lograr "el control" de ambas epidemias.

Falta de higiene

El brote de los virus se salió de control debido a la falta de higiene, la basura acumulada y el agua almacenada en tanques para paliar la escasez que este año ha afectado a tres millones de cubanos, según las autoridades.

Los dos virus castigan a un país ya debilitado por su peor crisis económica en tres décadas, marcada por una falta de divisas que ha erosionado los servicios básicos —incluidos los hospitalarios— y los programas de prevención, como los de fumigación, afectados por la escasez de combustible.

Cuba enfrentó en el pasado fuertes epidemias de dengue, pero la chikunguya llegó al país por primera vez en junio de 2014, como parte de un brote regional que había comenzado a finales de 2013 y que afectó a países como Brasil, Colombia, Haití y República Dominicana.

Las autoridades cubanas lograron controlar entonces el pequeño brote registrado en Santiago de Cuba, 900 km al este de la capital.

FUENTE: Con información de AFP

