Masivo apagón en República Dominicana fue por "desconexión manual", según informe

El pasado 11 de noviembre una cadena de eventos sucesivos en una subestación dejó sin electricidad al país, que quedó a oscuras por cinco horas generando caos

Personas viajan en un camión durante un apagón nacional en Santo Domingo el 11 de noviembre de 2025. Santa Domingo se quedó sin electricidad el martes cuando la compañía eléctrica de la República Dominicana anunció un apagón de alcance no especificado, causado por una falla en el sistema de transmisión.

Foto de EDDY VITTINI / AFP

Foto de EDDY VITTINI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO - Una "desconexión manual" ocasionó el apagón masivo que República Dominicana vivió hace hace dos semanas, reveló el miércoles un informe de las autoridades energéticas.

El pasado 11 de noviembre, el país, incluido el balneario turístico de Punta Cana, se quedó a oscuras durante cinco horas. La electricidad fue restablecida en su totalidad durante la madrugada del día siguiente.

"Eventos sucesivos"

Se registró una "cadena de eventos sucesivos" en una subestación eléctrica en la que ocurrió una "desconexión manual de una línea que aún se encontraba energizada", dice el informe emitido por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

"Este hecho generó un cortocircuito de alta intensidad que activó de inmediato los sistemas de protección", que desactivaron varias líneas cercanas para aislar la falla, añade la investigación.

El organismo propuso medidas de protección para evitar que incidentes similares ocurran.

El corte eléctrico generó caos en las calles de Santo Domingo. Hubo evacuación de usuarios del metro y semáforos apagados. En los barrios de Santiago (norte) y San Pedro de Macorís (sureste) se registraron protestas cerca de la madrugada.

En los últimos meses, ciudadanos han denunciado apagones frecuentes en República Dominicana que pueden extenderse hasta por 10 horas. La falta de mantenimiento, averías, conexiones ilegales y la morosidad de los usuarios aparecen entre las causas.

FUENTE: Con información de AFP

