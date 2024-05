Maykel Osorbo "ahora sí teme por su seguridad"

“Un preso me tiró un golpe y yo me defendí. Al ver que no podía conmigo me dio una mordida que casi me arranca la oreja, pero yo no culpo al preso, puesto que él es simplemente una herramienta en manos del régimen”, dijo el rapero en la misiva.

Osorbo hace referencia a la agresión por parte del recluso apodado “Bemba”, en la prisión de Kilo 5 ½, en Pinar del Río, donde se encuentra recluido.

Después del altercado violento, los guardias esposaron al rapero y el teniente coronel conocido como Yusmani le dijo a Bemba: “Coño, compadre, nada más le mordiste la oreja. ¡Yo tú lo hubiese despingado, si tú pesas 100 kilogramos”, cuenta Osorbo en el escrito.

carta-2-2-768x1024.jpg Imagen de la carta hecha por el preso político y rapero cubano Maykel (Osorbo) Castillo Pérez. Captura de pantalla- Cubanet.

Por ese medio, el rapero y activista reconoce que en el audio enviado por él mismo tras el incidente en prisión explica lo contrario porque al día siguiente, el 19 de abril, tendría visita de sus familiares y quería que vieran en qué estado le quedó la oreja.

“Lo más grave fue que yo, un preso político, en todo momento estuve esposado con las manos en mis espaldas y los agresores estuvieron en todo momento sin esposas y en total libertad de sus movimientos (…). Yo, como es correcto, hice un audio, porque la explicación no era coherente, pero esta es la realidad”.

Además del teniente coronel Yusmani, Osorbo responsabiliza al mayor de la Seguridad del Estado Raúl Alejandro; al capitán Pedro, jefe de unidad de Kilo 5 ½, y al capitán Lázaro Castillo, segundo jefe de unidad y “quien se encarga de darle las órdenes a los presos”.

“Estas personas son las culpables de instigar a los presos ofreciéndoles beneficios para que procedan en mi contra”, reconoció Osorbo en su carta.

Por su parte, la esposa del rapero, Vivianny Peña Fuentes, dijo a este medio que en la visita realizada el pasado 19 de abril pudo constatar la gravedad de las heridas de su pareja.

“Ni siquiera recibió tratamiento, no lo suturaron, tenía sangre todo el tiempo; se puso unas curitas de las que yo le llevo y la sangre la tenía coagulada. Cuando lo volví a ver el día del pabellón conyugal, el 24, todavía se le veía el hueco, por nada le arrancan la oreja”, lamentó.

FUENTE: REDACCIÓN/CubaNet