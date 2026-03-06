Foro Penal informa que quedan 49 presos políticos extranjeros en Venezuela

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.

CARACAS. - La ONG Foro Penal informó que quedan 526 presos políticos del régimen chavista, tras las excarcelaciones iniciadas en enero en medio de acuerdos con el Gobierno de los Estados Unidos. Dentro de este grupo hay 49 detenidos con nacionalidad extranjera, 353 civiles y 173 militares.

De acuerdo con la organización, hasta el 5 de marzo, dentro de los extranjeros recluidos en cárceles del país hay 13 con nacionalidad colombiana venezolana; 10 con nacionalidad española venezolana; 8 colombianos, 5 italianos venezolanos; 4 con nacionalidad portuguesa venezolana.

También están detenidos un argentino, un chileno venezolano, un preso con nacionalidad chipriota venezolana, uno con nacionalidad cubana: un ecuatoriano, un francés; un guyanés; un libanés y un trinitense.

"Exigimos su liberación inmediata y el respeto pleno a sus derechos humanos. Basta de usar a los presos políticos extranjeros como fichas de canje", señaló el Foro Penal en su cuenta en X.

Nahuel Gallo, gendarme argentino que salió esta semana de Venezuela tras 448 días detenido, denunció que en la cárcel del Rodeo I se aplica la tortura. "No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado", dijo el gendarme de 34 años.

Tras llegar a Argentina, Gallo fue citado como testigo por el juez federal Sebastián Ramos en el proceso que adelanta sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y en el que el depuesto dictador Nicolás Maduro tiene una orden de captura a Interpol.

Libertad para militares

Milagro Astudillo, esposa del sargento primero Luis Milanés Chirinos, recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, pidió este jueves 5 de marzo que los militares sean incluidos en la Ley de Amnistía.

En medio de la protesta en las afueras de la Asamblea Nacional (AN), de mayoría chavista, Astudillo denunció que dos de los sargentos de Cotiza recluidos en el Fuerte Guaicaipuro están en condiciones inhumanas. Denunció que los familiares no han recibido respuesta sobre su situación real.

FUENTE: Con información del Foro Penal/Comité por la Libertad de los Presos Políticos