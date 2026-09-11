Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro reciben el Premio a la Democracia de la NED

La Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) entregó este jueves 10 de septiembre su Premio a la Democracia 2026 durante una ceremonia celebrada en George Washington’s Mount Vernon, Virginia, reconocimiento que distinguió a los cubanos Maykel Castillo Pérez (conocido como Maykel Osorbo), Félix Navarro Rodríguez y Luis Manuel Otero Alcántara.

De acuerdo con el anuncio oficial de la institución, el galardón reconoce la valentía de los tres homenajeados ante el control del régimen cubano sobre la expresión pública, su contribución a la participación cívica y la denuncia de la censura estatal.

La edición especial de este año se organizó con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, centrada en defensores de libertades fundamentales como la expresión, la prensa, la religión, la reunión y el derecho de petición, reseña el portal web Martí Noticias.

Entre los premiados, el músico Maykel Castillo Pérez, coautor e intérprete del tema Patria y Vida, cumple una condena de nueve años de prisión en la isla. El líder opositor Félix Navarro Rodríguez, de 73 años y exintegrante del grupo de prisioneros de la Primavera Negra de 2003, fue arrestado tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y permanece sentenciado a nueve años de cárcel. Por su parte, el artista y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, reside en el exilio en Estados Unidos tras cumplir cinco años de prisión.

La distinción consiste en una réplica de la Diosa de la Democracia, figura erigida en la Plaza de Tiananmén en 1989 y adoptada por la NED como símbolo de su premio desde 1991. En declaraciones a Martí Noticias, Otero Alcántara afirmó que la estatuilla representa la trayectoria de varias generaciones de cubanos enfrentadas al poder y destacó la importancia del reconocimiento para fortalecer alianzas desde el exilio.

A la ceremonia asistieron figuras como el opositor y exprisionero político José Daniel Ferrer y el rapero Eliecer Márquez Duany ("El Funky"), también intérprete de Patria y Vida. Ferrer recordó a figuras cubanas galardonadas previamente por la NED, entre ellas Laura Pollán, Oswaldo Payá, Jorge Luis García Pérez “Antúnez”, Tamara Pérez Aguilera, Librado Linares e Iván Hernández Carrillo.

La lista de homenajeados de esta edición incluyen al congresista republicano Mario Díaz-Balart, al senador demócrata Chris Coons, activistas y organizaciones de Rusia, Siria, Etiopía y Birmania, junto a la entrega de la Medalla al Servicio por la Democracia al defensor de derechos humanos bielorruso Ales Bialiatski.

FUENTE: Martí Noticias