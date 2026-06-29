Mensaje al mundo del presidente Edmundo González a nombre de Venezuela

MADRID. - El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ofreció un mensaje a la Comunidad Internacional, tras el doblete sísmico que vivió el país el pasado 24 de junio y ha derivado en una emergencia humanitaria sin precedentes en la nación.

"Me dirijo a la comunidad internacional con urgencia. Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia, con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas. Necesita equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico. El mundo debe saber que esa ayuda tiene que llegar sin condicionamientos y sin intermediarios que la usen como instrumento de control", explicó González Urrutia.

En su mensaje, el presidente electo afirmó que el país atraviesa esta catástrofe "después de décadas de destrucción institucional. Los equipos de rescate, el sistema de salud, la infraestructura de comunicaciones llegan a esta emergencia destruidos. Lo que debió ser inversión en proteger vidas no lo fue, por eso quiero reconocer a los rescatistas, médicos, enfermeros, bomberos y voluntarios que hoy están salvando vidas en condiciones extremadamente difíciles. Su valentía es la mejor cara de Venezuela".

En este sentió pidió a "los países amigos, a los organismos humanitarios y a los millones de venezolanos que viven fuera de nuestras fronteras, por favor, acompañemos a nuestro pueblo en estas horas. Estoy convencido de que juntos encontraremos la fuerza para levantarnos", afirmó.