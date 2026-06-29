lunes 29  de  junio 2026
LLAMADO INTERNACIONAL

Mensaje al mundo del presidente Edmundo González a nombre de Venezuela

El presidente electo afirmó que el necesita "ayuda humanitaria de emergencia, con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas. Necesita equipos de búsqueda y rescate"

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.&nbsp;

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. 

AFP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ofreció un mensaje a la Comunidad Internacional, tras el doblete sísmico que vivió el país el pasado 24 de junio y ha derivado en una emergencia humanitaria sin precedentes en la nación.

"Me dirijo a la comunidad internacional con urgencia. Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia, con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas. Necesita equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico. El mundo debe saber que esa ayuda tiene que llegar sin condicionamientos y sin intermediarios que la usen como instrumento de control", explicó González Urrutia.

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En su mensaje, el presidente electo afirmó que el país atraviesa esta catástrofe "después de décadas de destrucción institucional. Los equipos de rescate, el sistema de salud, la infraestructura de comunicaciones llegan a esta emergencia destruidos. Lo que debió ser inversión en proteger vidas no lo fue, por eso quiero reconocer a los rescatistas, médicos, enfermeros, bomberos y voluntarios que hoy están salvando vidas en condiciones extremadamente difíciles. Su valentía es la mejor cara de Venezuela".

En este sentió pidió a "los países amigos, a los organismos humanitarios y a los millones de venezolanos que viven fuera de nuestras fronteras, por favor, acompañemos a nuestro pueblo en estas horas. Estoy convencido de que juntos encontraremos la fuerza para levantarnos", afirmó.

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