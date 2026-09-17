jueves 17  de  septiembre 2026
POLÉMICA

Aleks Syntek arremete contra el reguetón durante festejos por la independencia de México

El intérprete volvió a arremeter contra el reguetón, género musical del que ha despotricado durante años, y se burló del acento puertorriqueño

El cantante Aleks Syntek en el video Lucha de Gigantes.

El cantante Aleks Syntek en el video "Lucha de Gigantes".

Captura de pantalla/Youtube/SyntekOficial
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Una vez más Aleks Syntek arremetió contra el reguetón y algunos de sus principales exponentes, así como también se burló del acento puertorriqueño. El hecho ocurrió durante su presentación en el Grito de Independencia, celebración que conmemora el fin del dominio español en México.

En una serie de videos que se han viralizado en redes sociales, se puede apreciar al intérprete teniendo un comportamiento errático y rechazando los pedidos que el público le hacía sobre algunas canciones. Incluso rechazó cantar una canción de Juan Gabriel. “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, contestó.

Lee además
El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer.
MÚSICA

El músico Pedro Luis Ferrer celebra 74 años de canto libre
El director audiovisual Javier Farías. 
MES DE LA HISPANIDAD

Javier Farías, entre la música, el cine y las historias poco comunes

En medio de su intervención, Syntek realizó diversos gestos e incluso se tiró al suelo.

Rechazo al reguetón

El intérprete de Duele el Amor volvió a arremeter contra el reguetón, género musical del que ha despotricado durante años, mientras hablaba de su trayectoria musical.

Alegó que desde que ha alzado su voz en contra del urbano, él y su familia han recibido amenazas en contra de su integridad física y ningún artista ha salido en su defensa. "Fui el único artista que dijo que respetemos a las señoras, a los niños y a los abuelos con música que no es apropiada para ellos, nadie me defendió, ni los artistas ni el público”

"Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán", agregó.

Posteriormente, Aleks se refirió a Bad Bunny cuestionando su éxito.

"¿Por qué Bad Bunny es el número uno? Y el otro día dijo en una entrevista que después de un concierto se hace una paja. ¿Apoyan eso, neta? Yo no quiero a ese señor conmigo".

La tensión aumentó cuando insistió en que la población mexicana debe reivindicar su identidad musical y se burló del acento puertorriqueño, lo que provocó rechazo en el público.

"México es huapango, es bolero, el mariachi. Recuerden que no somos reguetón. No somos reguetón, no somos gangsters de Nueva York, somos mexicanos. Wey, hablen como mexicanos, no como puertorriqueños (imitando el acento). Somos corazones invencibles”.

"Yo estoy viviendo un mundo y ustedes viven un mundo bizarro”, dijo antes de concluir de forma abrupta la presentación.

Temas
Te puede interesar

Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se separan tras nueve años de matrimonio

Selena Gómez asegura que no le teme al envejecimiento: "No tengo miedo para nada"

Millie Bobby Brown da la bienvenida a su segundo bebé con esposo Jake Bongiovi

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Kevin Warsh, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
ECONOMíA

Reserva Federal sube la tasa referencial de interés ¿Cuál es el impacto?

Carros importados a Cuba tras su descarga en Mariel. (JORGE L. VALDÉS BARTUTIS / X)
Florida

Miami-Dade retira licencia a Lux Sky Cargo por nexos con entidad cubana sancionada por EEUU

Los jugadores del Real Madrid lucen camisetas en apoyo a la gente de Ceuta antes del partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid CF en el Estadio Martínez Valero de Elche, el 15 de septiembre de 2026.
Fútbol

Mbappé, en el centro de las críticas por la camiseta de Ceuta

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

Ocean Drive, en Miami Beach
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Te puede interesar

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Ocean Drive, en Miami Beach
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
JUSTICIA

Corte de Nueva York evaluaría en octubre arresto domiciliario de Cilia Flores

Imagen del NHC este jueves 17 de septiembre de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

AL98 aumenta potencial ciclónico, pero sigue lejos de Florida

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en X que la junta directiva del Centro Kennedy cambiará el nombre del edificio a Centro Trump-Kennedy.
POLÉMICA

Aumentan rumores de demolición del Kennedy Center