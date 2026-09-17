Aleks Syntek arremete contra el reguetón durante festejos por la independencia de México

El cantante Aleks Syntek en el video "Lucha de Gigantes".

MIAMI.- Una vez más Aleks Syntek arremetió contra el reguetón y algunos de sus principales exponentes, así como también se burló del acento puertorriqueño. El hecho ocurrió durante su presentación en el Grito de Independencia , celebración que conmemora el fin del dominio español en México.

En una serie de videos que se han viralizado en redes sociales, se puede apreciar al intérprete teniendo un comportamiento errático y rechazando los pedidos que el público le hacía sobre algunas canciones. Incluso rechazó cantar una canción de Juan Gabriel. “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, contestó.

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En medio de su intervención, Syntek realizó diversos gestos e incluso se tiró al suelo.

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Rechazo al reguetón

El intérprete de Duele el Amor volvió a arremeter contra el reguetón, género musical del que ha despotricado durante años, mientras hablaba de su trayectoria musical.

Alegó que desde que ha alzado su voz en contra del urbano, él y su familia han recibido amenazas en contra de su integridad física y ningún artista ha salido en su defensa. "Fui el único artista que dijo que respetemos a las señoras, a los niños y a los abuelos con música que no es apropiada para ellos, nadie me defendió, ni los artistas ni el público”

"Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán", agregó.

Otro que le estalló la tacha

Aleks syntek pic.twitter.com/cDGfE4UO3h — Katty Chiquitere (@kattyboom_df) September 16, 2026

Posteriormente, Aleks se refirió a Bad Bunny cuestionando su éxito.

"¿Por qué Bad Bunny es el número uno? Y el otro día dijo en una entrevista que después de un concierto se hace una paja. ¿Apoyan eso, neta? Yo no quiero a ese señor conmigo".

La tensión aumentó cuando insistió en que la población mexicana debe reivindicar su identidad musical y se burló del acento puertorriqueño, lo que provocó rechazo en el público.

"México es huapango, es bolero, el mariachi. Recuerden que no somos reguetón. No somos reguetón, no somos gangsters de Nueva York, somos mexicanos. Wey, hablen como mexicanos, no como puertorriqueños (imitando el acento). Somos corazones invencibles”.

"Yo estoy viviendo un mundo y ustedes viven un mundo bizarro”, dijo antes de concluir de forma abrupta la presentación.