México detiene a dos investigadores del caso Ayotzinapa

Un funcionario federal, el cual pidió guardar el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones sobre una investigación en curso, confirmó el miércoles a The Associated Press que los dos detenidos -uno arrestado en la capital y otro en la ciudad de Mérida, México, en el sureste del país- eran miembros de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la fiscalía federal, pero no indicó cuáles eran sus cargos.