México: Médicos desaprueban la contratación de cubanos

"Estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionales. Su intervención no ha representado ningún beneficio para la atención de nuestra población y sí es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país", señalaron.

Aseguraron que la mayoría de sus colegas cubanos contratados para atender el COVID-19 son "médicos generales sin especialidad", que han sido ubicados "en diferentes áreas hospitalarias, o solo de apoyo en consulta, transgrediendo la funcionalidad en los hospitales asignados".

"Cabe hacer notar que, en México, todos los médicos generales o especialistas contamos con documentos y certificados de idoneidad para nuestra práctica, normatividad que se ve vulnerada, por el decreto que le permite a personal médico carente de esta certificación ejercer dentro de la República Mexicana".

Los firmantes de la carta, obtenida por DIARIO DE CUBA, aclararon asimismo que en el país existen médicos con capacidad avalada por las universidades mexicanas, "formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población", por lo que, opinaron, no existe razón para contratar a los cubanos.

"De manera injusta se nos ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades. Es una injusticia privilegiar a los extranjeros sobre los médicos mexicanos, que cumplimos con todos los requisitos establecidos por la Ley de Profesiones y la Ley General de Salud", expusieron los representantes gremiales.

También afirmaron que es "motivo de indignación" que se destinen recursos monetarios públicos, de por sí limitados, "erogando honorarios a personal extranjero de manera injusta, pagándoles un sueldo mayor al que percibe un médico especialista mexicano en las instituciones del sector salud. Por otro lado, son recursos económicos que el sector salud requiere con urgencia para combatir la pandemia en insumos como los equipos de protección personal de calidad".

Al final de su carta, los médicos dicen al presidente López Obrador que, si bien son momentos difíciles, "es tiempo de unir esfuerzos".

"Estamos seguros de que los mexicanos, apoyados por sus médicos, enfermeras y todo el personal de salud, saldremos adelante y más fortalecidos".

La carta está respaldada por: Colegio de Medicina Interna de México; Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México; Asociación Mexicana de Cirugía General y Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General; Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General; Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología; Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica; Colegio Mexicano de Medicina Crítica; Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología; Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias; Confederación Nacional de Pediatría de México; Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales y Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica.

México-población-coronavirus.jpg Pasajeros viajan en el metro-bus en la Ciudad de México, el lunes 23 de marzo de 2020. Las autoridades de la ciudad anunciaron medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus, como cerrar bares, discotecas, museos, zoológicos, cines, teatros y gimnasios a partir del lunes. AP/Marco Ugarte

10.693 dólares por cada médico cubano

La semana pasada, tras una entrevista con la secretaria de Salud de la capital mexicana, Oliva López Arellano, DIARIO DE CUBA reveló que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI, federal) paga a La Habana por los profesionales cubanos 6.255.792 dólares, es decir, unos 10.693 dólares por trabajador.

DIARIO DE CUBA pudo averiguar más tarde, a través de una fuente de la brigada médica cubana en México y otra fuente cercana a esos profesionales, que hasta el domingo 7 de junio los médicos de la Isla solo habían recibido 660 dólares para tres meses de misión.

López Arellano dijo que el dinero pagado por México también se destina a capacitación, especialización, asesoría e investigación conjunta, pero del hospedaje de los médicos cubanos se encargan empresarios hoteleros que han realizado donaciones para ese fin.

La exportación de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, es una de las principales fuentes de ingreso del régimen cubano, que se queda con al menos el 75% de lo que pagan los países de destino en concepto de salarios. En 2018 esta actividad generó ingresos de 6.400 millones de dólares a La Habana, muy por encima del turismo.

Además de tener que entregar como mínimo las tres cuartas partes de sus salarios, los profesionales de la salud cubanos enviados a misiones en el exterior son sometidos a una fuerte vigilancia y restricción de libertades fundamentales.

Estas condiciones han sido denunciadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y la ONU ha advertido que podrían constituir formas de "trabajo forzoso" y "esclavitud moderna".

Consultada sobre su opinión al respecto, López Arellano dijo que el trabajo de los profesionales cubanos en México es "voluntario". Asimismo, en el momento de la entrevista, realizada el 3 de junio, negó que existieran críticas de médicos mexicanos a la presencia o el desempeño de los de la Isla.