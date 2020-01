Michael Kozak emplaza al régimen cubano a retirar a sus torturdores de Venezuela

La declaración de Kozak llega días después de que la Tamara Suju, directora del instituto de Casla, publicó el informe de ese organismo sobre derechos humanos en el que revela el tipo de torturas perpetradas contra opositores al régimen chavista durante 2018 y 2019, mecanismos procedentes del régimen de Cuba.

El informe revela que durante ese periodo, los torturadores sumaron 83 nuevas víctimas directas.

Cuba no es la solución a las problemas del pueblo venezolano; es el problema.



Si #Cuba realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, comenzaría por sacar a sus torturadores y a sus agentes de contra-inteligencia del país.

Según Suju, "el régimen se ha vuelto más sanguinario y usa la tortura como castigo ejemplarizante". Desde 2017, asegura, se están registrando los mecanismos de "torturas más terribles porque la intención ahora es llevarlas al punto de pedir a sus familiares que no denuncien, que no digan nada, de no acatar la orden, le son suspendidas las visitas familiares y de sus abogados durante meses".

Casla Institute on Twitter Cobertura completa de la presentación ante la OEA del Informe CASLA sobre tortura y represión en Venezuela, hablan el secretario general Luis Almagro y la directora de CASLA Tamara Sujuhttps://t.co/EnxzfYXyfy — Casla Institute (@caslainstitute) December 16, 2019

La perforación de uñas en manos y pies para pasar los cables de las descargas eléctricas, el uso sistemático de bolsas plásticas para asfixiar a los torturados, el colgamiento con grúas sin tocar el suelo durante los interrogatorios, las lesiones en los genitales, la violencia sexual, y la intoxicación con sustancias psicotrópicas desconocidas, son entre otros, algunos de los ejemplos del ensañamiento que ha introducido la presencia de los llamados "isleños" en la cúpula del aparato represor, de acuerdo con el documento de la citada organización, con sede en Praga, que promueve la democracia y el estado de derecho, según reseñó el diario español ABC.

Informe @CaslaInstitute: Régimen de Maduro "se ha vuelto más sanguinario y utiliza tortura como modelo de castigo". Las torturas desalientan a familiares y abogados de las víctimas de hablar en contra del régimen.

La injerencia de Cuba en Venezuela, es una denuncia que mantiene desde hace varios años la oposición en Venezuela. Transcendió unos días atrás que Cuba ofrece "la asesoría" para torturar.

El dictador Maduro solicitó que al embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez, tras consultar con Raúl Castro, se integre a las reuniones del Consejo de Estado en Venezuela. Maduro dijo que el representante diplomático cubanoo tendrá "las puertas abiertas en cada Ministerio" con el propósito de mejorar la relación entre ambos regímenes.