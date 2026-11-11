Grupo de la ONU pide la libertad inmediata de militar condenado por presunto atentado contra Maduro

Una bandera de la ONU y de Venezuela cuelga afuera del edificio que alberga la Oficina de Asesoría Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Caracas, Venezuela, el jueves 15 de febrero de 2024.

GINEBRA .- El militar Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos, con condena por un presunto atentado contra el dictador Nicolás Maduro en 2018 en Venezuela , debe ser puesto en libertad de inmediato, porque se viola el derecho internacional, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.

La instancia conformada por cinco juristas hizo público este miércoles un informe en el cual se asegura que la detención del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana es arbitraria y contraviene artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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"Vistas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Rodríguez Dos Ramos inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otro tipo de reparaciones, de conformidad con el derecho internacional", señala el informe de 16 páginas, que no posee carácter vinculante pero recoge la violación de derechos humanos.

Detención arbitraria en Venezuela

Rodríguez Dos Ramos, de doble nacionalidad venezolana y portuguesa, fue detenido en 2019 tras ser vinculado con el presunto intento de atentado con drones contra Maduro, durante un acto conmemorativo de la Guardia Nacional en Caracas en 2018.

En el informe, los expertos manifestaron también su preocupación por el alto número de casos similares en Venezuela y recordó que 21 informes anteriores recogen la situación otras personas privadas de libertad, lo cual podría indicar "una práctica generalizada o sistemática de la detención arbitraria".

Por el caso al cual el régimen vinculó a otras 34 personas, el coronel fue sentenciado a la pena máxima de 30 años de prisión en 2022, por los cargos fiscales de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir, en uno de los casos emblemáticos de la represión del régimen.

Dos años más tarde, un tribunal de ejecución fijó la pena a cuatro años y 11 meses, por lo que su defensa pidió que se le aplicara la Ley de Amnistía promulgada en febrero de 2026, aunque la Corte de Apelaciones lo denegó, según relata el informe.

Torturas al militar

Durante su detención y proceso penal hubo numerosas irregularidades, como la de un sometimiento a casi cuatro años de prisión preventiva sin justificación, dilaciones indebidas o la existencia de tortura y malos tratos.

Además, Rodríguez Dos Ramos fue sometido a diversos tipos de tortura, incluidos un simulacro de ejecución, asfixia con una bolsa en la cabeza, golpes con un bate y amenazas de muerte para obligarlo a firmar una declaración contra un dirigente opositor, señala el Grupo de la ONU.

El informe menciona que Rodríguez Dos Ramos fue vinculado en el proceso a su superior inmediato, el general Héctor Armando Hernández Da Costa, también sentenciado por el caso a 30 años de prisión y cuyo caso considerado en 2020 como otra privación de libertad “arbitraria”.

Sin embargo, continúa en prisión en los calabozos de la DIGCIM.

FUENTE: Con información de EFE, DLA