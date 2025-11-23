domingo 23  de  noviembre 2025
ARGENTINA

Milei nombra a un militar como ministro de Defensa, primera vez en democracia

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Presti, será el nuevo ministro de Defendsa de Milei a partir del 10 de diciembre

El despacho del presidente Javier Milei dijo que el nuevo ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti es una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón

Cuenta en X del Teniente General Carlos Presti
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES. - El presidente de Argentina, Javier Milei, eligió al jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Presti, para ocupar el cargo de ministro de Defensa, una decisión inédita desde el regreso del país a la democracia en 1983. Por su parte, Alejandra Monteoliva será la próxima ministra de Seguridad.

El texto presidencial destacó que el Teniente General Carlos Presti es "una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón; estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas".

Lee además
El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump estrecha la mano de su homólogo argentino Javier Milei.
ANÁLISIS

Milei, Trump y la geopolítica del Atlántico Sur

En ese sentido, el despacho de Milei espera que "la dirigencia política continúe de aquí en adelante dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados".

Los nuevos ministros asumirán sus cargos el 10 de diciembre. Luis Petri, hasta ahora ministro de Defensa argentino, estará en la Cámara de Diputados, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será la presidenta del grupo del partido La Libertad Avanza en el Senado.

Equipo firme

El actual ministro de Defensa, Luis Petri, dijo que "reconforta saber que quien fue nuestro jefe del Ejército, ahora continúe como futuro ministro de Defensa".

Cree que el Teniente General Carlos Presti tendrá una destacada y exitosa gestión "porque, como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la patria".

Por su parte, la ministra saliente de seguridad celebró el nombramiento de Alejandra Monteoliva en esa cartera. Además, Patricia Bullrich agradeció a Javier Milei "por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga".

Alabó el liderazgo presidencial y añadió: "Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden".

FUENTE: Con información de Europa Press

