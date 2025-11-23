Milei nombra a un militar como ministro de Defensa, primera vez en democracia

El despacho del presidente Javier Milei dijo que el nuevo ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti es "una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón"

BUENOS AIRES. - El presidente de Argentina, Javier Milei, eligió al jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Presti, para ocupar el cargo de ministro de Defensa, una decisión inédita desde el regreso del país a la democracia en 1983. Por su parte, Alejandra Monteoliva será la próxima ministra de Seguridad.

El texto presidencial destacó que el Teniente General Carlos Presti es "una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón; estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas".

En ese sentido, el despacho de Milei espera que "la dirigencia política continúe de aquí en adelante dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados".

Los nuevos ministros asumirán sus cargos el 10 de diciembre. Luis Petri, hasta ahora ministro de Defensa argentino, estará en la Cámara de Diputados, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será la presidenta del grupo del partido La Libertad Avanza en el Senado.

Equipo firme

El actual ministro de Defensa, Luis Petri, dijo que "reconforta saber que quien fue nuestro jefe del Ejército, ahora continúe como futuro ministro de Defensa".

Cree que el Teniente General Carlos Presti tendrá una destacada y exitosa gestión "porque, como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la patria".

Por su parte, la ministra saliente de seguridad celebró el nombramiento de Alejandra Monteoliva en esa cartera. Además, Patricia Bullrich agradeció a Javier Milei "por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga".

Alabó el liderazgo presidencial y añadió: "Este es el rumbo que el país necesita. Somos un equipo firme y unido, y mientras estemos nosotros, la Argentina va a seguir transitando el camino de la seguridad y el orden".

