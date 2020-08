Muere por COVID-19 un diplomático de Maduro en Brasil

Venezuela superó el domingo la barrera de los 20.000 casos de coronavirus COVID-19 y actualmente registra 21.438 contagios y 187 muertos. Este mismo miércoles, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela por el estado Vargas, José Manuel Olivares, alertó de un posible brote de coronavirus en El Helicoide, el cuartel general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

"Confirmamos que en el Hospital Universitario de Caracas está hospitalizado un preso de El Helicoide con COVID-19. Esto significa que hay un probable brote en esta cárcel", aseveró antes de señalar que la "mala gestión de la situación puede costar vidas tanto de presos como de funcionarios".

El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, destacó que esta situación demuestra que el régimen no es capaz de proteger al pueblo venezolano.

“El régimen no protege a nadie. Mientras sus altos jerarcas tienen todos los privilegios, abandonan al resto del país. La pandemia no discrimina y es claro que la dictadura no tiene soluciones. Solo un gobierno de emergencia que procure atender al ciudadano salvará a Venezuela”, afirmó.

Hasta el momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha informado sobre estos casos positivos de coronavirus en los centros de reclusión.