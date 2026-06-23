Muere el tercer preso en una cárcel de Venezuela en menos de 72 horas

CARACAS.- La ONG El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un preso recluido en una cárcel ubicada en el occidente de Venezuela, al no ser atendido oportunamente por autoridades penitenciarias durante una crisis de salud. Sería el tercer fallecimiento de reclusos en menos de 72 horas.
El detenido José Gregorio Mendoza Guzmán presentó complicaciones de salud y murió como consecuencia de una hipoxia severa, una afección en los tejidos por falta de oxígeno.
Según se informó, no recibió atención médica, lo que pone de manifestó nuevas violaciones de derechos humanos en el contexto de la anunciada reforma judicial.
La ONG, que monitorea la situación de todas las personas recluidas en las prisiones venezolanas, no detalló el motivo por el que Mendoza estaba privado de libertad ni otros datos.
Muerte en cárceles
La muerte de Mendoza es también la quinta de reclusos reportada en lo que va del mes de junio y eleva a 28 la cifra de personas muertas bajo custodia del Estado que controla el régimen, entre abril y junio de este 2026.
Este lunes, la ONG confirmó la muerte del preso Yonny Bastidas Briceño que se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente, en el estado Táchira, también en la región andina del país.
Bastidas también falleció como consecuencia de la falta de atención médica a una peritonitis aguda y otras complicaciones que presentó durante su encarcelamiento.
Mientras, familiares de presos políticos y de otros recluidos por delitos comunes siguen reclamando las condiciones inhumanas que padecen en las cárceles.
FUENTE: Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones, red X