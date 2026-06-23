Muere el tercer preso en una cárcel de Venezuela en menos de 72 horas

El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció este 29 de mayo de 2026 la muerte de un preso en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira, tras presentar un cuadro complicado de salud y no recibir atención médica oportuna

CARACAS .- La ONG El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un preso recluido en una cárcel ubicada en el occidente de Venezuela , al no ser atendido oportunamente por autoridades penitenciarias durante una crisis de salud. Sería el tercer fallecimiento de reclusos en menos de 72 horas.

El detenido José Gregorio Mendoza Guzmán presentó complicaciones de salud y murió como consecuencia de una hipoxia severa, una afección en los tejidos por falta de oxígeno.

ALCANCES Trump afirma que la relación con Venezuela se fortalece, tras resultados de su plan de tres fases

Según se informó, no recibió atención médica, lo que pone de manifestó nuevas violaciones de derechos humanos en el contexto de la anunciada reforma judicial.

La ONG, que monitorea la situación de todas las personas recluidas en las prisiones venezolanas, no detalló el motivo por el que Mendoza estaba privado de libertad ni otros datos.

Muerte en cárceles

La muerte de Mendoza es también la quinta de reclusos reportada en lo que va del mes de junio y eleva a 28 la cifra de personas muertas bajo custodia del Estado que controla el régimen, entre abril y junio de este 2026.

Este lunes, la ONG confirmó la muerte del preso Yonny Bastidas Briceño que se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente, en el estado Táchira, también en la región andina del país.

Bastidas también falleció como consecuencia de la falta de atención médica a una peritonitis aguda y otras complicaciones que presentó durante su encarcelamiento.

Mientras, familiares de presos políticos y de otros recluidos por delitos comunes siguen reclamando las condiciones inhumanas que padecen en las cárceles.

#DenunciaOVP En al menos 72 horas hemos conocido la muerte de tres personas privadas de libertad en #Venezuela.



Este martes #23Jun confirmamos el fallecimiento de José Gregorio Mendoza Guzmán, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de la Región Andina.



El #OVP… pic.twitter.com/c2qshBRxzg — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 23, 2026

FUENTE: Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones, red X