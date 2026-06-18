jueves 18  de  junio 2026
ALCANCES

Trump afirma que la relación con Venezuela se fortalece, tras resultados de su plan de tres fases

El presidente aseguró que tanto EEUU como Venezuela se están beneficiando del ingreso petrolero y comentó que ha pagado “el costo de la guerra 40 veces”

El presidente Donald Trump llega para asistir a un interludio musical antes de una cena de gala como parte de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026.

El presidente Donald Trump llega para asistir a un interludio musical antes de una cena de gala como parte de la cumbre del G7, en Evian, al este de Francia, el 16 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que la relación con Venezuela “es excelente”, tras considerar los resultados alcanzados con el plan de las tres fases de su gobierno en el país suramericano, que suponen operaciones militares y los beneficios económicos obtenidos del petróleo para los dos países.

“Ahora nuestra relación con Venezuela es excelente”, afirmó el mandatario al hacer referencia a este país durante su intervención en la Cumbre del G7, en el contexto de las acciones “positivas” de su gobierno en varios países durante los últimos meses.

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En un video publicado por la Casa Blanca en la cuenta X, Trump aseguró que los resultados del plan de tres fases iniciado luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, ha fortalecido la relación bilateral y generado beneficio económico para EEUU y Venezuela.

Relación EEUU y Venezuela

El presidente estadounidense hizo énfasis en los resultados positivos obtenidos para EEUU y que recuperó los costos generados por las operaciones militares llevadas a cabo en Venezuela, debido a la producción petrolera impulsada por su plan para la recuperación económica del país.

“Pagamos el costo de la guerra 40 veces. Sacamos millones de barriles de petróleo. Venezuela está mejor, se está beneficiando; nosotros nos estamos beneficiando, Venezuela se está beneficiando”, aseveró.

Las declaraciones de Trump luego de que la representación diplomática de su gobierno en Venezuela destacó los avances del plan de las tres fases en ese país.

Este miércoles, la estatal venezolana Corpoelec y representantes de la firma estadounidense-argentina IMPSA firmaron un memorándum de entendimiento para trabajar en la estabilización del servicio eléctrico indispensable para la producción del crudo venezolano y su comercialización.

Otro documento de precontrato se suscribió también con la empresa GE Vernova.

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FUENTE: Con información WhiteHause, red X, La Patilla

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