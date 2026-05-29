EEUU exige al régimen Ortega-Murillo la liberación de líder indígena en "estado crítico"

WASHINGTON — Estados Unidos exigió el viernes la excarcelación del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, luego de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo difundiera imágenes que lo muestran en "estado crítico".

Rivera, de 73 años, fue detenido por la policía en 2023 en su casa de la localidad caribeña de Bilwi y es considerado un "preso de conciencia" por Amnistía Internacional.

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El pasado miércoles, el régimen sandinista, que no ha hecho pública una acusación en este caso, publicó fotografías de Rivera en una cama hospitalaria, conectado a un respirador y visiblemente delgado.

Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa 'Hijos de la Madre Tierra', en lengua miskita) y quien fue aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento), fue detenido previo a las elecciones regionales de marzo de 2024, cuando aún era legislador.

Después de su detención, el ente electoral de Nicaragua, controlado por los sandinistas, canceló la personalidad jurídica del partido indígena Yatama, bajo el argumento de que ejecutó actos que, según la dictadura, menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos, delitos que son considerados traición a la patria.

"Reiteramos nuestro llamado a la liberación incondicional de él y de todos los presos políticos AHORA", señaló en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La nota indica que el reporte de la "dictadura" sobre la salud de Rivera llega solo ahora que se encuentra en "estado crítico" y subraya que "esta represión, violencia e inhumanidad son abominables".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WHAAsstSecty/status/2060410679698288657&partner=&hide_thread=false Hace tres años, la dictadura Murillo-Ortega encarceló injustamente a Brooklyn Rivera. Desde entonces, hemos demandado su liberación incondicional. La dictadura publicó un comunicado en los medios controlados por el gobierno sólo ahora que está gravemente enfermo, en un intento… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) May 29, 2026

Murillo llama al detenido "hermano"

Según el parte oficial, el líder indígena está con "ventilación mecánica" y "alimentación intravenosa", además de presentar "falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias".

El mismo miércoles, la copresidenta Murillo indicó que Rivera, a quien llamó "hermano", ha sido atendido con un "programa completo" por sus "dolencias".

A mediados de marzo pasado, fecha que coincide con su traslado de prisión a un hospital, la Embajada de Estados Unidos denunció la "crueldad del régimen" sandinista "hacia quienes se atreven a alzar la voz", y criticó que "la dictadura Murillo-Ortega" mantenga detenidas a personas ancianas y enfermas, y como ejemplo usó el caso del exdiputado indígena.

A inicios de mayo, expertos de Naciones Unidas pidieron a las autoridades nicaragüenses que aporten "de manera inmediata" una prueba de vida del líder indígena y subrayaron que las condiciones de detención en Nicaragua son "inhumanas".

Según el informe de salud de las autoridades, el líder indígena ingresó a prisión el 29 de septiembre de 2023 y "desde entonces ha presentado distintos episodios y síntomas propios de condiciones de salud alteradas durante varios años".

Evaluación de salud

Amnistía Internacional pidió por su parte una evaluación médica independiente.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.

El gobierno calificó esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Según informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta problemas de salud, por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.

Brooklin Rivera - Yatama El exdiputado Brooklin Rivera.

Desaparición forzada

Expertos de la ONU, que llegaron a considerar a Rivera víctima de "desaparición forzada", pidieron el 1 de mayo al gobierno una "prueba de vida" del dirigente del pueblo miskito ante el temor de que pueda fallecer en prisión.

"Ante un obvio deterioro en sus condiciones respiratorias, fue trasladado al Hospital Fernando Vélez Paiz el 7 de marzo de 2026, donde ha sido atendido", de acuerdo con la información del régimen.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.

El régimen sandinista justificó la represión al considerar esas manifestaciones como un intento de "golpe de Estado" patrocinado por Washington, en un intento de justificar la brutal represión.

Según informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007 por segunda ocasión, enfrenta problemas de salud, por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión. Ortega gobernó junto a Sergio Ramírez Mercado durante la primera dictadura sandinista (1979-1990), con mano dura. Ese régimen es señalado por haber cometido crímenes de lesa humanidad en esa época.

FUENTE: Con información de EFE y AFP