viernes 9  de  enero 2026
VENEZUELA

Reclaman falta de información oficial sobre libertad de presos políticos

Familiares de las personas encarceladas, entre ellos la hija del presidente electo de Venezuela, esperaban noticias, 11 presos de unos mil salieron de la cárcel

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación

Cortesía X @clippve
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En medio de un ambiente lleno de alegría y escepticismo, familiares de los presos políticos en Venezuela reclaman la falta de información oficial sobre la libertad de sus parientes, luego de que el régimen informó este 8 de diciembre que serían liberadas "un número importante de personas", algunas de nacionalidad extranjera, sin más detalles.

Hasta ayer, habían salido de los calabozos del Helicoide y el Rodeo 11 presos políticos, verificados debidamente por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, mientras se esperaba el anuncio oficial de todos los liberados y cuya ausencia ha propiciado confusión y desinformación.

Las 11 personas en libertad representarían “menos del 1% del total” de personas detenidas en forma arbitraria por agentes del régimen en los últimos tres años y que llegan a 1,011, según esa organización.

Sin embargo, las ONG de derechos humanos denunciaron la incertidumbre que priva entre familiares de quienes continúan tras las rejas bajo procesos penales irregulares y aguardaban a las puertas de las cárceles.

Esperan que hoy se produzcan más liberaciones así como información oficial.

En espera de libertad

Entre los familiares que aguardan la liberación de sus parientes presos se encuentra Mariana González, esposa de Rafael Tudares e hija del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien acudió a la cárcel de El Rodeo para obtener información.

Pero no la obtuvo, según informó.

Tudares, detenido sin orden judicial hace un año, fue condenado a 30 años de prisión, en una única y sola audiencia realizada por un tribunal de terrorismo que lo encausó sin pruebas y desconociendo derechos fundamentales.

También esperaban noticias familiares y abogados de los opositores Juan Pablo Guanipa; Perkins Rocha, asesor jurídico de Vente Venezuela de la líder María Corina Machado, Henry Alviárez y Dignora Hernández, cuyas liberaciones trascendieron ayer, entre otras, pero no se produjeron.

Entre los presos políticos que tendrían que ser puestos en libertad por disposición de leyes penales, están los tres oficiales de la PM, Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín, considerados los presos políticos más antiguos del chavismo, así como los hermanos Rolando y Otoniel Guevara, y su primo Juan Guevara, según sus abogados,

“Existe incertidumbre en los centros de reclusión donde familiares están a las puertas de los diversos recintos carcelarios nos reportan que no se han ejecutado las liberaciones de venezolanos injustamente presos", dijo la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Presos políticos liberados

Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, se encuentran en libertad:

Rocío San Miguel, Biaggio Pilieri, Enrique Márquez, Alejandro Rebolledo, Alfredo Alvarado, Franklin Alvarado y los españoles José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Larry Osorio.

Ninguna de estas personas procesadas ha sido sido sentenciada, pero abogados aclararon que aún los que se encuentran condenados podrían salir. "Todos pueden ser liberados, depende de la voluntad política que se tenga", afirmó uno de ellos.

Ayer, el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros, pero no precisó la cifra ni las condiciones y solo argumentó que la decisión del régimen fue un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país".

El anuncio se dio después que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció un supuesto cierre de una "cámara de torturas" en Caracas, en referencia al Helicoide, en medio del proceso de entendimiento y presiones con Delcy Rodríguez, nueva jefa del régimen del país, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una acción militar en suelo venezolano.

FUENTE: Con información de ONG Justicia, Encuentro y Perdón. El Nacional, redes

