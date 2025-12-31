miércoles 31  de  diciembre 2025
Narcotráfico

Panamá niega que el cártel colombiano el Clan del Golfo ejerza control en su territorio

El Clan del Golfo, el cártel más grande de Colombia, designado terrorista por EEUU, ha sido vinculado al contrabando de drogas hacia ese país y Europa

El casco antiguo de la ciudad de Panamá, Panamá.

El casco antiguo de la ciudad de Panamá, Panamá.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ — Panamá descartó este miércoles que el Clan del Golfo, el cártel del narcotráfico más grande de Colombia, ejerza presencia permanente en su territorio fronterizo, aunque reportó una creciente "presión" de grupos criminales colombianos.

El Clan del Golfo, designado terrorista por Estados Unidos, ha sido vinculado por autoridades al contrabando de drogas hacia ese país y Europa, así como a la minería ilegal y el tráfico de migrantes en la inhóspita selva colombo-panameña del Darién.

Lee además
El presidente colombiano Gustavo Petro.
Colombia

Gobierno de Petro ve "muy posible" un acuerdo con la banda criminal el Clan del Golfo
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
COLOMBIA

EEUU clasifica como grupo terrorista al Clan del Golfo, cartel que negocia su "desarme" con Petro

También estaría detrás de la colocación de minas antipersonas cerca de los puestos de control que comparten allí el ejército colombiano y la policía panameña.

Pero esta organización "no tiene presencia permanente en ningún lugar de la República de Panamá", aseguró el ministro panameño de Seguridad, Frank Ábrego, ante una pregunta durante la presentación del balance operativo de su cartera en la ciudad de Colón.

"Sobreproducción de drogas"

El funcionario reconoció, no obstante, que los criminales "sí han estado avanzando alrededor" de las garitas binacionales.

En su informe, Ábrego sostuvo que 2025 fue un año "particularmente desafiante" para Panamá debido a la "sobreproducción de drogas en la región", donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína.

"Este aumento ha generado una mayor presión de las estructuras criminales sobre nuestras fronteras, las rutas y comunidades aledañas", dijo el ministro.

Pero enfatizó que el país "no ha cedido terreno al crimen organizado" y este año incautó 118,6 toneladas de drogas, incluido un decomiso récord de 13.500 kilos en noviembre pasado, con la cooperación de Estados Unidos y Colombia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene un despliegue militar para atacar a supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, lo que ha provocado un centenar de muertos.

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron el 5 de diciembre en Catar continuar "conversaciones" para lograr el desarme del grupo criminal y la pacificación de los territorios que controla.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Gobierno de EEUU endurece medidas contra el Clan del Golfo por atentados terroristas en Colombia

Derriban monumento chino en Canal de Panamá en medio de presión de EEUU por retomar el control

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Narcotráfico

Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Fuegos artificiales.  video
CELEBRACIÓN

Australia recibe el 2026 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales de su historia

De acuerdo con datos oficiales más de un millón de personas en la Florida poseen armas de fuego.
SUCESO

Joven de 17 años muere en accidente con arma en joyería de Sawgrass Mills

Te puede interesar

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

Erik Martin, de 45 años.
ARRESTADO

Accidente en Hialeah deja a un teniente de policía enfrentando cargos por conducir ebrio

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados