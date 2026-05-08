Reforma constitucional en El Salvador modifica organismo electoral y deja sin cuota a la oposición

La Asamblea Nacional de El Salvador, con 57 votos de los 60 diputados, modificó el artículo 208 de la Constitución

SAN SALVADOR.- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele , ratificó una reforma constitucional que cambia la formación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y quita a los partidos la facultad de proponer ternas para tres de sus cinco magistrados. Con esto, la oposición pierde presencia en el ente colegiado.

"Habrá un Tribunal Supremo Electoral que estará formado por cinco magistrados, quienes durarán seis años en sus funciones y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos serán elegidos de un proceso general y público que la comisión respectiva realice", dice la nueva redacción aprobada el jueves.

Elecciones Vicepresidente de El Salvador afirma que Bukele tiene apoyo y que buscará la reelección

La enmienda fue ratificada con 57 votos de los 60 diputados. Modifica el artículo 208 de la Constitución que establecía que tres de los cinco magistrados del TSE eran escogidos entre las ternas que presentaban los tres partidos que obtuvieron el mayor número de votos en las elecciones presidenciales.

Una terna era presentada por el partido ganador de las presidenciales y dos por los partidos que quedaban en el segundo y tercer lugar, generalmente de la oposición.

No es la primera vez que el Gobierno de Bukele o su partido impulsa reformas en materia electoral antes de celebrarse unos comicios, con los próximos previstos para febrero de 2027.

En 2023, meses antes de las elecciones generales de 2024, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y se modificó la fórmula para repartir los votos y asignar los escaños, entre otras medidas.

Comisión de diputados

De acuerdo con la reforma, la convocatoria para la elección de los tres magistrados, que antes le correspondían a los partidos, será pública. Una comisión de diputados escogerá y propondrá al pleno a los candidatos para su votación "sin ningún tipo de cuota partidaria" y basándose en la "meritocracia".

La nueva norma establece también que "los magistrados del TSE deben cumplir los mismos requisitos que se piden a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no tener ninguna afiliación partidista".

Tras esta reforma, a los partidos de oposición únicamente les quedaría representación, si no obtienen diputaciones en las elecciones de 2027, en los consejos municipales, con algunos regidores.

FUENTE: Con información de EFE