El Salvador pone a disposición de Venezuela equipo de rescate y asistencia médica

En esta foto de archivo tomada el 24 de septiembre de 2020, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San Salvador, El Salvador.

MIAMI- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este miércoles que su gobierno ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los dos terremoto de 7.2 y 7.5 que sacudieron varias regiones del país y generó reportes preliminares de daños estructurales y cientos de personas afectadas.

A través de su cuenta en la red social X, Bukele señaló que la propuesta fue canalizada por medio de la Cancillería salvadoreña y contempla el despliegue de 300 rescatistas y paramédicos, además del envío de 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Ayuda lista para ser desplegada

"En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería", escribió el mandatario salvadoreño. Agregó que el personal de emergencia y la asistencia humanitaria "están listos para partir hacia Caracas" una vez se concrete la coordinación correspondiente entre ambos países.

El ofrecimiento se produjo horas después del fuerte movimiento telúrico que fue percibido en varias regiones venezolanas y que llevó a las autoridades a activar protocolos de emergencia para evaluar daños en infraestructura y atender posibles afectados.

Mensaje de solidaridad

En una publicación previa, Bukele expresó su respaldo a los venezolanos ante la emergencia. "Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela", manifestó el presidente salvadoreño.

FUENTE: Con información de Redes sociales