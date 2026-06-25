jueves 25  de  junio 2026
Emergencia

El Salvador pone a disposición de Venezuela equipo de rescate y asistencia médica

Nayi Bukele informó que 300 especialistas en emergencias y 50 toneladas de insumos están listos para ser desplegados hacia Caracas

En esta foto de archivo tomada el 24 de septiembre de 2020, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San Salvador, El Salvador.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 24 de septiembre de 2020, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San Salvador, El Salvador. 

AFP/Marvin Recinos.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó este miércoles que su gobierno ofreció asistencia humanitaria a Venezuela tras los dos terremoto de 7.2 y 7.5 que sacudieron varias regiones del país y generó reportes preliminares de daños estructurales y cientos de personas afectadas.

A través de su cuenta en la red social X, Bukele señaló que la propuesta fue canalizada por medio de la Cancillería salvadoreña y contempla el despliegue de 300 rescatistas y paramédicos, además del envío de 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad.

Lee además
Equipos de rescate evacúan en camilla a una persona de un edificio que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.
EMERGENCIA

Confirman que en Venezuela ocurrieron dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5
La Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.
SINIESTRO

María Corina Machado pide unidad y fortaleza tras terremoto de magnitud 7,5 en Venezuela

Ayuda lista para ser desplegada

"En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería", escribió el mandatario salvadoreño. Agregó que el personal de emergencia y la asistencia humanitaria "están listos para partir hacia Caracas" una vez se concrete la coordinación correspondiente entre ambos países.

El ofrecimiento se produjo horas después del fuerte movimiento telúrico que fue percibido en varias regiones venezolanas y que llevó a las autoridades a activar protocolos de emergencia para evaluar daños en infraestructura y atender posibles afectados.

Mensaje de solidaridad

En una publicación previa, Bukele expresó su respaldo a los venezolanos ante la emergencia. "Nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela", manifestó el presidente salvadoreño.

FUENTE: Con información de Redes sociales

Temas
Te puede interesar

EEUU emite aviso de tsunami para parte del Caribe tras terremoto en Venezuela

¿Qué es el doblete sísmico? Un fenómeno poco habitual que vivió Venezuela

Plazas, avenidas y autos se convierten en dormitorios tras terremotos en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TERREMOTO EN VENEZUELA

La Guaira, la zona caribeña de Venezuela que vuelve a ser golpeada por un desastre natural

Agentes de la policía municipal evacúan a una víctima herida de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.
URGENTE

Terremotos de gran escala sacuden el centro de Venezuela: reportan heridos y derrumbes

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, trata de llegar acuerdos en 2026. (AFP)
ECONOMÍA

Venezuela se dispone a reconocer deuda por $240,000 millones, según el Financial Times

El presidente Donald J. Trump en una foto en la escalerilla del Air Force One.
CASA BLANCA

Trump rechaza firmar ley de vivienda hasta que se apruebe proyecto de ley SAVE

Imagen de un edificio de Bancaribe que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.  
ALERTA

EEUU emite aviso de tsunami para parte del Caribe tras terremoto en Venezuela

Te puede interesar

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
TERREMOTO EN VENEZUELA

La Guaira, la zona caribeña de Venezuela que vuelve a ser golpeada por un desastre natural
Personas permanecen en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.
NATURALEZA

¿Qué es el doblete sísmico? Un fenómeno poco habitual que vivió Venezuela

Cancelan vuelos entre Miami y Caracas tras el cierre de Maiquetía por terremotos
EMERGENCIA

Cancelan vuelos entre Miami y Caracas tras el cierre de Maiquetía por terremotos

Rescatistas buscan a tres personas reportadas como desaparecidas bajo los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de Bogo el 1 de octubre de 2025, después de que un potente terremoto de magnitud 6,9 sacudiera el centro de Filipinas, matando a decenas de personas en la isla de Cebú, y se teme que la cifra aumente. 
CATÁSTROFE

EEUU y países de todo el mundo ofrecen ayuda a Venezuela tras los mortíferos terremotos

La Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.
SINIESTRO

María Corina Machado pide unidad y fortaleza tras terremoto de magnitud 7,5 en Venezuela