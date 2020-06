Negros en Cuba, más rehenes de su raza que nunca 

"Era una redada antidrogas. Un perro gigantesco me olfateaba y olía mi mochila. Aunque no encontraron nada sospechoso, el oficial al frente del operativo, me mandó para un calabozo de la Décima Unidad de Policía en la Avenida Acosta, municipio Diez de Octubre. Allí estuve tres días, ni siquiera me interrogaron. Cuando me soltaron no me dieron ni una disculpa". Ronald pensó que tuvo mala suerte, que había sido un error.