Ambos comenzaron a caminar por la calzada que estaba rodeada de personas que aplaudían y gritaban. El acceso al público estuvo controlado y las personas que se encontraban habían sido movilizadas hasta el parque por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Sin embargo, en los videos se puede escuchar abucheos e insultos contra el dictador.

En uno de los videos, se ve cuando Maduro camina durante unos minutos pero se devolvió antes de llegar a la tribuna. Inmediatamente, ambos, Maduro y Cilia, se subieron al vehículo, escoltados por varios agentes de seguridad, y continuaron el recorrido dentro del automóvil.

"Nosotros no vimos a Maduro, vimos unos helicópteros, unos aviones, unos barcos, y una foto de Chávez, que todavía no superan que está muerto”, dijo Yesilen Naranjo, que aseguró que "yo vine para distraerme”, reseñó El Pitazo.

Álvaro Castro, otro asistente al acto, no se enteró cuando Maduro llegó. "No sé si vino. Yo creo que no vino, porque no dijeron nada", señaló.

Otros como Hailen Pirela sí supo que Maduro estuvo en el evento, pero no pudo verlo."Había mucha gente. Le quería decir que me dé trabajo porque no estoy trabajando y estoy pasándola bastante fuerte”, dijo Pirela, quien es ama de casa y fue al acto movilizada por el PSUV.

A propósito de este suceso, el analista político Esteban Gerbasi, dijo en Twitter que "la gran diferencia" entre la candidata opositora María Corina Machado y el dictador Maduro, así como el dirigente chavista Diosdado Cabello, es que estos últimos "no pueden ir a la calle sin escoltas y gente pagada".

Recientemente, en actos políticos de la opositora Machado, que lidera las encuestas de intención de voto para las primarias de la oposición, grupos identificados con el chavismo han promovido la violencia e intentado boicotear las actividades.

Otro de los hechos que llamó la atención es que estaba previsto que Maduro se desplazara en automóvil desde la base aérea Rafael Urdaneta hasta el parque Vereda del Lago, pero eso no ocurrió, porque Maduro se desplazó en helicóptero.

En total, la visita del dictador a Maracaibo duró menos de cinco horas, llegó a las 3:30 pm y se fue a las 8:00 pm.

Reclamos por la contaminación

Durante el acto, también hubo reclamos al dictador Maduro por la contaminación en el Lago de Maracaibo. Recientemente, se ha denunciado la presencia de un alga contaminante llamada "verdín", sin que hasta ahora las autoridades hayan atendido el problema. Asimismo, los constantes derrames de petróleo y las aguas servidas mantienen al lago en un estado de alta contaminación.

En el desfile militar, circularon entre las aguas verdes por la contaminación 24 barcos, entre ellos el Buque Escuela Simón Bolívar y 200 embarcaciones pesqueras. Además, sobrevolaron la zona aviones y helicópteros.

La situación del lago obligó a Maduro a anunciar que activará un plan especial de descontaminación.

Al final del acto, Maduro saludó y estrechó la mano del gobernador de Zulia, Manuel Rosales.

Embed #VIRAL | Así fue abucheado Nicolas Maduro en Maracaibo en los actos conmemorativos de los 200 años de la Batalla Naval del Lago.



Maduro se habría ido al escuchar los gritos de los zulianos en la Vereda del Lago cuando disponía a hacer un recorrido entre los asistentes al acto. pic.twitter.com/R9lS49Aq0w — NotiAhora | VE (@NotiAhoraVzla) July 25, 2023

Embed La gran diferencia entre @MariaCorinaYA con .@NicolasMaduro y .@dcabellor es que ambos Nicolás y Diosdado no pueden ir a la calle sin escoltas y gente pagada. El Pueblo dejo el miedo en el pasado, hoy le gritan “Maduro Coño de tu Madre” una frase que en Venezuela representa… pic.twitter.com/1OQ6aT2rHA — Esteban Gerbasi (@estebangerbasi) July 25, 2023

FUENTE: Con información de El Pitazo