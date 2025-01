NoticiasRCN se niega a replicar acto de Maduro en Caracas: "Agrede las libertades y la democracia"

BOGOTÁ.- El medio de comunicación colombiano NoticiasRCN no transmitió ni replicará la presunta toma de posesión de Nicolás Maduro , que ha sido calificada como un golpe de Estado por los líderes democráticos de Venezuela .

"Queremos contarles a los televidentes que, como parte de una decisión editorial de NoticiasRCN, no transmitiremos ni reproduciremos el acto y las palabras de Nicolás Maduro quien a esta hora toma, de manera ilegítima, posesión de un cargo que no le corresponde", informó Acevedo pasadas las 10:00 am hora del Este.

El director del medio colombiano afirmó que "no se puede ser neutral" ante la toma de posesión de Maduro, que desconoce los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dan como ganador al opositor Edmundo González Urrutia con más de siete millones de votos, según las actas que desde el 8 de enero custodia el Gobierno panameño de José Raúl Mulino.

"Solo en la medida en que tomemos conciencia de que este es un acto que agrede las libertades y la democracia y frente al que no se puede ser neutral, lograremos conseguir el propósito de la libertad y el restablecimiento de la democracia, que es lo único que procede frente a lo que está ocurriendo en Venezuela", precisó.

Queremos contarles a los televidentes que como parte de una decisión editorial de @NoticiasRCN NO transmitiremos ni reproduciremos el acto y las palabras de Nicolás Maduro quien a esta hora toma, de manera ilegítima, posesión de un cargo que no le corresponde.

Solo en la medida…



Solo en la medida… — José Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) January 10, 2025

Maduro consumó un golpe

El dictador venezolano asumió este viernes su tercer mandato consecutivo, el segundo inconstitucional, luego de adjudicarse primero con el apoyo de Consejo Nacional Electoral y, posteriormente, con el Tribunal Supremo de Justica, ambos a su servicio, las elecciones del pasado 28 de julio.

Lo hizo en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo en Caracas, instancia controlada por chavismo, bajo un fuerte cerco militar, acompañado de los dictadores de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, quien llegó sorpresivamente a mitad del evento, a pesar de que su vicepresidente y esposa, Rosario Murillo, descartó su asistencia el día anterior.

El régimen no permitió que el evento, de corta duración y que tuvo dos horas de adelantó, contara con la presencia de periodistas ni con la transmisión en vivo de los pocos medios que fueron acreditados.

También anunció en horas de la madrugada el cierre de las fronteras y, posteriormente, del espacio aéreo, con la activación, además, del sistema de defensa aéreo ruso, ante el posible ingreso del presidente electo, Edmundo González Urrutia, quien tenía previsto asumir su investidura en Caracas, como establece la Constitución.

El acto de Maduro, que fue calificado como la consumación de un golpe de Estado por González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado, generó una fuerte reacción internacional, con la aplicación de nuevas sanciones por parte de EEUU, Canadá y varios países de Europa, y el aumento de la recompensa de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés) de 15 a 25 millones dólares por la cabeza de Maduro.

FUENTE: Con infromación de redes sociales