La creación de Róyer Pérez tuvo una base blanca con bordados dorados, donde había 75 retratos de prisioneros de conciencia y 75 lágrimas de cristal.

Mía Dio, representante de Miss Cuba en Miss Universo 2026, presentó su vestido La dama de la libertad durante el desfile de trajes típicos del certamen, donde dedicó su diseño a las Damas de Blanco e hizo un llamado a la libertad.

En el desfile efectuado el sábado 21 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, Dio vistió de blanco y levantó la mano formando con sus dedos la letra "L", gesto que simboliza la palabra "libertad" y se utiliza como expresión de protesta pacífica y apoyo a una Cuba libre.

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La creación de Róyer Pérez tuvo una base blanca con bordados dorados, donde había 75 retratos de prisioneros de conciencia y 75 lágrimas de cristal. También incluyó gladiolos blancos, cuatro tocororos —ave nacional de Cuba— y una figura de la iglesia de Santa Rita de Casia.

De este modo, Mía Dio llevó la causa de las Damas de Blanco al desfile de trajes nacionales del Miss Universo. En esta instancia, las participantes suelen mostrar referencias históricas, culturales y sociales de sus países, pero en esta ocasión la candidata sumó una consigna de apoyo a los presos políticos cubanos.

Las Damas de Blanco a las que hizo referencia Miss Cuba surgieron tras la oleada de arrestos de marzo de 2003, denominada Primavera Negra, cuando fueron encarcelados periodistas independientes, opositores y activistas.

Tras esos sucesos, las esposas, madres y familiares de los detenidos comenzaron a ir de blanco a la iglesia de Santa Rita de Casia, en La Habana, y a marchar en silencio con gladiolos para pedir la liberación de sus parientes.

La organización obtuvo el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo en 2005. A lo largo de los años, las miembros de las Damas de Blanco han denunciado detenciones, amenazas y hostigamientos del régimen cubano.