martes 28  de  julio 2026
DICTADURA

Nuevo cacerolazo estremece a La Habana Vieja en medio de un masivo apagón

La manifestación pacífica en la capital se suma a una serie de acciones cotidianas como la quema de basura y protestas en la vía pública en contra del régimen castrista

Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.

Los cubanos usan ollas para reclamar electricidad durante la tercera noche de apagón nacional en La Habana el 20 de octubre de 2024.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un cacerolazo retumbó en las calles de La Habana Vieja durante el prolongado corte eléctrico que afectó a la población en la noche del lunes. La protesta ciudadana, difundida a través de imágenes enviadas al periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, reflejó el descontento popular ante una crisis energética que mantiene a más de la mitad del territorio cubano en penumbras.

La manifestación pacífica en la capital se suma a una serie de acciones cotidianas como la quema de basura y protestas en la vía pública, mediante las cuales la población exige soluciones frente a los apagones que sobrepasan las 20 y hasta 30 horas consecutivas en diversas regiones del país, reseña el portal web Diario de Cuba

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El colapso del sistema eléctrico en cifras

La crisis del Sistema Eléctrico Nacional dejó a la mayor parte de la isla sin servicio debido a múltiples fallas técnicas y déficit de generación:

  • Déficit de generación eléctrica: La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) estimó una disponibilidad de apenas 1.150 MW para satisfacer una demanda máxima de 3.250 MW, dejando una afectación superior al 64% del país en el horario de mayor consumo.

  • Parada en la termoeléctrica Antonio Guiteras: La principal planta generadora del país sufrió su interrupción número 20 en lo que va de año, paralizando sus operaciones en plena conmemoración del Día de la Rebeldía Nacional.

  • Unidades fuera de servicio por avería: Se reportaron roturas en la unidad 6 de la CTE Mariel, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté.

  • Bloques en mantenimiento: Permanecen fuera del sistema por labores de mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Un escenario de tensión creciente

El deterioro de la infraestructura energética contrasta con la falta de respuestas oficiales para solucionar el desabastecimiento de electricidad en la isla. El descontento de la población continúa manifestándose en distintos puntos de La Habana y otras provincias, donde los ciudadanos recurren a los cacerolazo

FUENTE: Diario de Cuba

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