La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela supera los 6.400

Los sismos dejaron a un edificio de las residencias Belo Horizonte en estado de colapso, en Catia La Mar, Venezuela.

CARACAS.- Venezuela reportó 6.438 fallecido s tras los dos terremotos ocurridos el 24 de junio, de acuerdo con el nuevo balance semanal difundido este lunes.

La cifra fue publicada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y registra 137 muertos más que en el reporte anterior que fue de 6.301. Según la información oficial, los equipos de salvamento rescataron con vida a 6.462 personas.

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"La protección de los derechos de las víctimas se basa en la transparencia: Instamos a las autoridades correspondientes a publicar y mantener actualizada, de forma permanente, la lista oficial de personas fallecidas e identificadas como consecuencia del doble terremoto. El Estado debe informar con claridad y eficiencia todo lo relacionado con la identificación y entrega digna de los restos de las víctimas a sus familiares", llama la ONG Cofavic a través de sus redes sociales.

Tras casi dos meses después de la tragedia, voluntarios y familiares continúan en la búsqueda de cuerpos entre los escombros. Hasta ahora, el Gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha publicado lista de desaparecidos.

Los sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 devastaron el norte de Venezuela, especialmente en el estado costero de La Guaira, donde colapsaron al menos 190 edificios.

Viviendas afectadas

Según las cifras oficiales, casi 60.000 viviendas resultaron afectadas por los sismos, mientras que 24.429 se encuentran inhabitables. Miles de damnificados se encuentran en campamentos temporales, muchos en condiciones precarias.

Las torrenciales lluvias registradas en la madrugada del domingo destruyeron las carpas ocupadas por estas personas en algunos de los refugios instalados en Caracas.

El periodista Carlos Julio Rojas, quien fue preso político, denunció el domingo en X que el fuerte aguacero ocurrido en Caracas "generó total devastación dentro de campamentos de damnificados como por ejemplo en el Bulevar Panteón donde se les destruyeron los toldos y colchones quedaron empapados, un centenar de familias caraqueñas con sus niños terminaron bajo la lluvia sin ningún apoyo estatal". Cuestionó la situación de estos damnificados por los terremotos a pesar de encontrarse cerca de la sede de los poderes públicos.

El gobierno interino prometió entregar viviendas para los damnificados: 4.000 para finales de 2026. Hasta ahora registran 335 hogares entregados. Este lunes, Delcy Rodríguez entregó 48 nuevas en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, sector Simón Bolívar.

La mandataria encargada dijo que revisan opciones en el mercado secundario de alquileres para que las familias tengan acceso a viviendas. Según dijo, a través del programa Venezuela Renace están "recuperando 13.000 viviendas que beneficiarán a 66.000 personas".

FUENTE: Con información de AFP/Presidente de Asamblea Nacional/Venezolana de Televisión (VTV)/Cofavic/Carlos Julio Rojas