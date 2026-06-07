domingo 7  de  junio 2026
ELECCIONES

OEA pide esperar con calma los resultados del balotaje en Perú, en una jornada con pocas incidencias

Observadores de la organización dijeron que los comicios transcurren en paz; veedores del partido de Sánchez fueron detenidos por marcar 90 cédulas

Una mujer deposita su voto en la urna durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un centro de votación del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, Perú, el 7 de junio de 2026.

Una mujer deposita su voto en la urna durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un centro de votación del distrito de San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, Perú, el 7 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA.- La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Perú pidió a la población esperar con calma los resultados del balotaje para elegir al nuevo presidente, tras informar que la jornada transcurre "de manera tranquila y en paz", a pesar de algunos incidentes reportados.

"Hemos estado presentes en alrededor de 300 recintos electorales y la jornada se está desarrollando de manera tranquila y en paz. Los problemas que eventualmente se han presentado se han ido resolviendo de acuerdo a la normativa vigente", aseguró el jefe de la misión, el boliviano Víctor Rico.

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Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori (i) y Roberto Sánchez. El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este viernes, 33 días después de la votación, al alcanzar el 100 % en votos contabilizados, que confirman una segunda vuelta para el 7 de junio entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. 
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Los 92 observadores de la OEA, desplegados en todo el territorio peruano para la segunda vuelta, reportaron una participación del 35% a la mitad del día, en el que la votación se desarrolla entre las 7:00 y las 17:00 hora local (entre las 12:00 y las 22:00 GMT).

Llamados a votar en Perú

"Hacemos un llamado para que los peruanos que aún no votaron salgan a votar, porque es un día muy importante para la democracia peruana", dijo Rico.

Es el día en que la soberanía vuelve a la gente. La ciudadanía tiene que expresar a través de su voto y esperar con tranquilidad los resultados", sostuvo.

Más de 27,3 millones de electores fueron convocados para votar en el balotaje para elegir entre Keiko Fujimori, por Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y Roberto Sánchez, por Juntos por Perú, como próximo presidente del país, tras años de inestabilidad política.

Incidentes en las elecciones

Autoridades electorales informaron de 15 incidencias registradas en todo el país, y rechazaron cualquier narrativa de fraude en el proceso.

Entre ellas, se reportó la detención de dos observadores del partido izquierdista de Juntos por Perú, del candidato Sánchez, y de Fuerza Popular, por haber marcado 90 cédulas de votación en un local de Lima.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que la detención de las dos personas en un centro de votación de Lima y recordó que marcar cédulas es un delito electoral pasible de sanción penal.

Sin embargo, no aclaró a cuál partido político pertenecían los observadores aprehendidos.

"Esa incidencia ya está reportada, ya se han tomado las medidas del caso a través del fiscal de prevención del delito. Han sido dos personeros que ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90", dijo Burneo en una conferencia de prensa en la que se informó del avance de la jornada electoral con normalidad, pero en medio de tensiones.

FUENTE: Con información de EFE

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