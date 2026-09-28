lunes 28  de  septiembre 2026
Derechos humanos

Organismo denuncia que Cuba restringe visitas al preso político Walnier Luis Aguilar Rivera

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que la policía utiliza el régimen de visitas como mecanismo de presión y castigo contra los presos políticos

Guardias de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

Guardias de la prisión de máxima seguridad "Combinado del Este", en La Habana.

AFP.
Por Alejandro Sardi

MADRID.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) elevó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras documentar la negativa sistemática del régimen de La Habana para permitir que la familia del preso de conciencia Walnier Luis Aguilar Rivera acuda a las visitas penitenciarias establecidas por ley.

El organismo independiente recabó el testimonio de los familiares, quienes detallaron que el pasado 28 de agosto, tras trasladarse desde La Habana hasta el centro penitenciario ubicado en Sancti Spíritus, las autoridades de la cárcel impidieron el encuentro argumentando que el acceso debía coordinarse con la Seguridad del Estado.

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Patrón de hostigamiento y represalia contra familiares

  • Arbitrariedad procesal: La medida fue aplicada sin notificación previa ni justificación legal escrita, violando los artículos 67 y 71 del Reglamento de la Ley de Ejecución Penal que rigen el sistema penitenciario en la isla.

  • Instrumentalización de la Seguridad del Estado: La entidad defensora de derechos humanos advirtió que la policía política utiliza el régimen de visitas como mecanismo de presión y castigo contra los prisioneros políticos y sus allegados.

  • Vulneración de medidas cautelares: Tanto Aguilar Rivera, condenado tras manifestarse en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, como su padre, Luis Wilber Aguilar Bravo, cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH debido a la persecución, vigilancia y amenazas registradas por su labor de denuncia.

  • Carga económica y castigo adicional: Obligar a la familia a recorrer cientos de kilómetros para notificar la cancelación a las puertas del penal constituye una sanción económica y psicológica deliberada.

El OCDH exigió al Ministerio del Interior cubano el cese inmediato del trato diferenciado contra el prisionero político y el restablecimiento de sus derechos de comunicación y contacto familiar sin la injerencia de los órganos de la inteligencia estatal.

Organismo denuncia que Cuba restringe visitas al preso político Walnier Luis Aguilar Rivera

FUENTE: Observatorio Cubano de Derechos Humanos

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