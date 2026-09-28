Organismo denuncia que Cuba restringe visitas al preso político Walnier Luis Aguilar Rivera

Arbitrariedad procesal: La medida fue aplicada sin notificación previa ni justificación legal escrita, violando los artículos 67 y 71 del Reglamento de la Ley de Ejecución Penal que rigen el sistema penitenciario en la isla.

Instrumentalización de la Seguridad del Estado: La entidad defensora de derechos humanos advirtió que la policía política utiliza el régimen de visitas como mecanismo de presión y castigo contra los prisioneros políticos y sus allegados.

Vulneración de medidas cautelares: Tanto Aguilar Rivera, condenado tras manifestarse en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, como su padre, Luis Wilber Aguilar Bravo, cuentan con medidas cautelares otorgadas por la CIDH debido a la persecución, vigilancia y amenazas registradas por su labor de denuncia.