"Tengo muchísima rabia al igual que muchísimos ciudadanos de este país. Rabia e indignación por la indiferencia de un poder hegemónicamente blanco y racista", escribió en su perfil de Facebook.

"Me duele más la rabia y la indignación que el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la presión alta que tengo ahora, después de una noche fría de calabozo en la unidad de la PNR de Zapata y C", escribió.

"A las 5:30AM el mayor Alejandro me interrogó para decirme que tenía limitación de movimiento, que no iba a salir de mi casa hoy, que no van a permitir protestar, que no hay rebeldía de ningún tipo, que quien proteste hoy se va hasta por propagación de epidemia", denunció.

Describió la Avenida 23 del Vedado que lleva al cine Yara, como un panal de patrullas policiales y agentes identificando personas que pueden resultar sospechosas.

"Hay que empujar al Estado a implementar políticas públicas contra el racismo y la discriminación (…) La violencia policial en #Cuba es una realidad que tenemos derecho a denunciar", añadió.

Los activistas del CIR Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro dijeron a DIARIO DE CUBA que tanto ellos como Madrazo saldrán a ejercer su derecho a la manifestación pacífica durante la mañana.

"No hemos dormido, pendientes, viendo cómo transcurren las cosas, estamos tomando medidas de seguridad, hasta ahora no nos han molestado, pero igual vamos a salir, porque si cada vez que viene un oficial de la Seguridad el Estado con amenazas uno se queda en casa, la represión psicológica que están ejerciendo, las detenciones con cero lógica, seguirán. Alguna reacción debe haber de parte de la sociedad civil", consideró.

La artista Tania Bruguera fue detenida este martes por la mañana cuando salía de su casa, para impedir su presencia en las protestas, confirmó a DIARIO DE CUBA su hermana, Deborah Bruguera.

"Tuvieron su oportunidad de demostrarse contrario de lo que son, pero la perdieron. Comienza el día con la desaparición de Tania Bruguera. Es el momento de salir y defender nuestros derechos. ¡Basta ya!", escribió Deborah Bruguera en su perfil de Facebook.

Integrantes del Movimiento San Isidro que han sufrido la violencia policial y otros actos discriminatorios, así como varios miembros de la sociedad civil independiente informaron en sus redes de visitas de la Seguridad del Estado y amenazas de sanciones si salían a las calles.

"Tres patrullas, ocho motos y un despliegue de 20 oficiales afuera de donde estoy ahora mismo como si yo fuera un asesino", informó el rapero Maykel Castillo. En una directa compartida posteriormente se vio a agentes del orden irle arriba al músico cuando salía a la calle para su detención.

"Dos agentes de la Seguridad del Estado cubana me acaban de despertar. Estoy de arresto domiciliario en mi casa durante ocho horas y no sé por qué. Yo no he hecho nada malo", anunció por su parte el fotógrafo y poeta Ariel Maceo Tellez.

El Abu Duyanah Tamayo, líder del grupo literario Demóngeles, escribió también en sus redes: "A las 7:33AM los vecinos me avisaron de que hay dos agentes de la Seguridad del Estado en la calle al frente de mi casa, salgo y me dice uno de ellos que tengo prohibido salir hoy de mi casa".

"No tengo nada que hacer o hablar. La Policía mató a un joven de 27 años el miércoles pasado y hoy el país amaneció con toque de queda", zanjó.

También el activista Ariel Maceo, fotógrafo, escritor y coordinador del Consejo editorial de OnCrítika, denunció en sus redes que "dos agentes de la seguridad del estado cubana me acaban de despertar. Estoy de arresto domiciliario en mí casa durante 8 horas y no sé porque. Yo no he hecho nada malo".

En situación similar está el director de El Estornudo Abraham Jiménez Enoa, quien además de encontrarse bajo "arresto domiciliario", las autoridades le cortaron internet, según denunció este martes.

"Amanezco fumando un exquisito tabaco para que el humo me aleje al gordo seguroso que me han puesto afuera de la casa. ¡Buen día!", informó el director de cine Carlos Lechuga en Facebook.

https://twitter.com/ilianahcuba/status/1277696597477019657 Manifestación pacífica martes 30/6 en el Yara a las 11:00am nasobuco, cartel, disfraz, performance, no te dejes provocar, no haga resistencia, las calles son de todos los cubanos #NoViolenciaPolicial #Justice4Hansel #Justice4Ariel #LibertadParaLosPresosPoliticos pic.twitter.com/93wZ2NGI6g — Iliana Hernandez (@ilianahcuba) June 29, 2020

El lunes José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció que la sede de la organización en Santiago de Cuba estaba sitiada.

Activistas de la UNPACU y promotores de Cubadecide anunciaron que se sumaban a las protestas de este jueves.

La youtuber Ruhama Fernández también dio parte de que amaneció con vigilancia en la esquina de su vivienda.

La idea de la marcha se originó de manera espontánea entre activistas y periodistas independientes, quienes se movilizaban en varias ciudades de Cuba para protestar por la muerte de Hansel a manos de un policía.