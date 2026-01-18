Ola de ataques y motines en Guatemala deja al menos ocho policías muertos y decenas de rehenes

CIUDAD DE GUATEMALA.— Una escalada de violencia sacudió a Guatemala en las últimas horas, con una oleada coordinada de ataques armados contra agentes de seguridad y motines simultáneos en varias cárceles del país, que han dejado al menos ocho policías muertos y una decena de heridos , según confirmaron autoridades locales y cuerpos de rescate.

Los ataques se registraron en Ciudad de Guatemala y en los municipios de Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula, en aparente connivencia con disturbios carcelarios. Bomberos Voluntarios, Municipales y Departamentales elevaron a ocho el número de agentes fallecidos, aunque la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el momento, solo ha confirmado oficialmente siete muertos.

FUGA Grupo especial del FBI viaja a Guatemala para ayudar a la recaptura de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18

La violencia coincidió con motines en al menos tres centros penitenciarios: Renovación I, Fraijanes II y el Preventivo de la Zona 18. La PNC informó que logró retomar el control de la prisión Renovación I, considerada de máxima seguridad, tras un operativo conjunto con el Ejército, mientras que en las otras dos cárceles los reclusos aún mantienen el control parcial, según el diario guatemalteco Prensa Libre.

Represalia directa de las pandillas

Las autoridades señalaron como principal responsable de los disturbios a Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, presunto cabecilla de la pandilla Barrio 18, quien fue “neutralizado” durante los operativos de seguridad, de acuerdo con la Policía.

El Ministerio de la Gobernación anunció el despliegue de operaciones conjuntas de la Policía y el Ejército en zonas urbanas para contener la violencia. El ministro Marco Antonio Villeda calificó a los agentes fallecidos como “héroes” y afirmó que los ataques son una represalia directa de las pandillas por la negativa del gobierno a negociar el traslado de sus líderes a cárceles con menores medidas de seguridad.

“Estoy muy dolido por la muerte de siete agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas”, declaró Villeda en rueda de prensa. “No estoy dispuesto ni a pactar ni a devolverles privilegios”, subrayó.

Los asesinatos ocurrieron un día después de que pandilleros tomaran como rehenes a más de 40 personas, en su mayoría custodios penitenciarios, en varias cárceles del país. Hasta el domingo, las autoridades habían logrado liberar a nueve de ellos tras recuperar el control de Renovación I, en un operativo con tanquetas y gases lacrimógenos que se extendió por unos 15 minutos.

Operación Centinela en Guatemala

El Ministerio de Defensa informó que continúa activa la Operación Centinela, destinada a reforzar la seguridad en los alrededores de las prisiones afectadas. “En la segunda fase vamos a ir directamente a atacar la presencia de los terroristas, denominados mareros”, afirmó el ministro Henry Sáenz.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y Guatemala, están acusadas de delitos como sicariato, extorsión y narcotráfico. Desde mediados de 2025, han protagonizado varios motines en rechazo al traslado de sus líderes a centros de máxima seguridad, donde permanecen aislados.

Como medida preventiva, la ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció la suspensión de clases en todo el país en los sectores privado, municipal y por cooperativa, con el fin de garantizar la seguridad de estudiantes y docentes.

La crisis de seguridad revive el debate sobre el control penitenciario en Guatemala, especialmente tras la fuga de 20 jefes de Barrio 18 en octubre pasado, un episodio que derivó en la destitución de la cúpula de seguridad. Hasta ahora, solo seis de esos cabecillas han sido recapturados.

FUENTE: Con información de Europa Press / AFP