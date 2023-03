Ola represiva en Cuba, "farsa electoral"

El documento fue firmado por Marthadela Tamayo González, de la plataforma Observadores de Derechos Electorales (ODE); Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (COCUDE), y María Mercedes Benítez Rodríguez, de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE).

"Observadores independientes de algunas de nuestras organizaciones, que hemos decidido trabajar en conjunto, han sido visitados, citados y amenazados por su propósito y disposición de hacer uso de lo que establece la Constitución y la Ley Electoral respecto de la observación", declararon las tres organizaciones.

"Otros ciudadanos, que tradicionalmente monitorean estos procesos de manera independiente, también han sido citados y amenazados", añadieron.

Opositores a la dictadura en Cuba informaron a DIARIO LAS AMÉRICAS queen La habana apenas había gente en los colegios electorales. "Al menos en La Habana no cuadran los datos con el observatorio en varios colegios de lugares como la Víbora, Lawton, Atarés, Luyanó y Habana Vieja", informaron.

En otro informe, a DIARIO LAS AMÉRICAS, varios activistas, "como Juan Antonio Madrazo, que se dedican a la observación de sufragios, deben estar con los teléfonos interrumpidos. Pues cuando alguien los llama están fuera de servicio".

Entretanto, la oposición recordó el llamado de la presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, a toda la ciudadanía a ejercer el derecho de la observación electoral, por lo que esperan "que las autoridades no perseveren en el error de impedir" dicho ejercicio.

"Hacemos responsables a las autoridades por la integridad física de las y los observadores que trabajan con nuestras organizaciones, y de todos los ciudadanos que deseen observar de manera independientemente", señalaron las plataformas de observación electoral e hicieron un llamado "a toda la sociedad cubana, principalmente a todos lo que de manera voluntaria asistirán a los colegios para ejercer su derecho de observación" a ser testigos y denunciar las violaciones de la Constitución por parte de las fuerzas represivas y las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida.

Todos los hechos que constituyan violaciones de los derechos constitucionales de la ciudadanía, reconocidos además en la Ley Electoral aprobada en 2019, podrán reportarse a la dirección de correo electrónico observación.M26@gmail.com.

Desde Holguín, la opositora Zuleydis Lisbeth, miembro del Partido Arco Progresista, reportó la amenaza de la Seguridad del Estado con "desaparecerla".

"Acaba de visitar mi casa el represor de la seguridad del estado, quien se hace llamar David, con tremenda amenaza, según él para avisarme que como yo estoy interfiriendo en la decisión de los votantes mañana, estoy cometiendo un delito, porque estoy haciendo un llamado a la ciudadanía a la abstención y que mañana me van a tener bien vigilada que nada más me vean en algo y me desaparecen", informó en un mensaje que fue transmitido a esta redacción por la activista Marthadela Tamayo.

"Mi respuesta fue preguntarle, que, si yo estoy cometiendo un delito por el llamado a abstenerse, ¿cuál es el delito que cometen Díaz-Canel y todo el régimen al hacer el llamado por el voto unido?", relató Zuleydis Lisbeth.

El represor se limitó a decirle que estaba "advertida" y se fue.

El sábado, Zelandia Pérez informó a DIARIO DE CUBA que el viernes por la mañana, el agente de la Seguridad del Estado que se hace llamar Jonatan le prohibió salir de su casa. Además, la amenazó con procesarla por delito de desacato si intentaba observar las "elecciones".

Su esposo, Juan Moreno, opositor y director del medio Amanecer Habanero, del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y de Prensa (ICLEP), podía salir de la vivienda… durante el sábado.

También él tiene prohibido salir este domingo para votar, observar el desarrollo de las votaciones o cualquier otra actividad.

Este viernes fueron detenidos durante varias horas el colaborador de DIARIO DE CUBA Jorge Amado Robert Vera, en Santiago de Cuba, y el escritor y periodista independiente Julio Antonio Aleaga Pesant.

Robert Vera fue amenazado con la cárcel por promover la abstención en las redes sociales. Según la Seguridad del Estado, al hacerlo presuntamente incurre en el delito de "incitación a delinquir", aunque votar no es obligatorio en Cuba. También fue amenazado con el Decreto-Ley 370, conocido como Ley Azote.

Aleaga Pesant recibió amenazas de ser procesado por la Ley de Comunicación y Medios de Prensa, que todavía no está aprobada en Cuba, y de que se le podía aplicar el mencionado Decreto-Ley 370.

Entretanto, el periodista de CubaNet Osniel Carmona Breijo fue acosado por un oficial de la Seguridad de Estado (SE), quien amenazó con apresarlo si volvía a salir de su domicilio durante el resto del día o en la jornada siguiente, fecha en que el régimen celebra elecciones parlamentarias.

Según informó a CubaNet el propio periodista, el miembro del cuerpo represivo lo abordó en plena calle a pocos metros de su vivienda, cuando retornaba de comprar algunos alimentos. “Sin presentarse me dijo que si en las jabas no llevaba de todo estaba embarcado, porque hasta el lunes no podía salir de la casa”, aseguró.

De acuerdo con su reporte, aunque el oficial no quiso admitir el propósito de la limitación de movimiento, de manera indirecta confirmó que la medida estaba encaminada a garantizar que Carmona Breijo no pudiera divulgar parte del acontecer citadino durante “las elecciones”.

“No te vamos a permitir que estés por ahí haciéndote el documentalista, si vuelves a salir hoy o mañana vas de cabeza para la estación. Esto es una cosa seria, no estamos para payasos como tú. Tú elijes: casa o calabozo”, cuenta Carmona Breijo que le aseveró el oficial de la SE. El represor también lo últimó con que pronto llegaría la hora del reportero.

El periodista amplía que no pudo lograr que el represor se identificara, a pesar de insistir. “Siempre respondía lo mismo, que no necesitaba presentación porque yo sabía perfectamente quién era él”.

Entre las advertencias lanzadas, el oficial mencionó el arresto sufrido por el comunicador el 19 de febrero pasado, cuando grababa la Feria Internacional del Libro de La Habana.

En aquella ocasión fue amenazado con enfrentar una sanción de 7 años por difundir propaganda enemiga.

Asimismo, lo convidó a abandonar el país de manera voluntaria para evitar unas supuestas represalias que se preparan en su contra. En los últimos tiempos la misma táctica ha sido usada para coaccionar a varios miembros del gremio.

“Para mí el periodismo es una profesión, un modo de vida y también mi hobby favorito. Con el tiempo entiendes que estás atado a un compromiso ético y moral, al deber de seguir destapando aquellas cuestiones que, intencionalmente o no, permanecen ocultas y dibujan la realidad de muchas personas. No tengo intenciones de ceder ante eso”, resaltó.

Por último, Carmona Breijo hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional en el que responsabiliza al régimen de cualquier acción negativa en contra suya o de su familia.

“Todos sufren. L familia muchas veces siente en la nuca esa respiración tóxica de los represores, o llora por dentro ante los abusos a los hijos, a los nietos. Muchas veces también se fragmenta”, puntualizó.

FUENTE: DIARIO DE CUBA/CUBANET/REDACCION