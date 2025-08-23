ONG venezolana denuncia que 60 presos políticos requieren atención médica: "Sobreviven en el dolor"

Durante protesta en Caracas, este 14 de agosto, sindicatos y gremios entregaron un documento en el que pidieron al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, investigar de forma imparcial las agresiones sufridas por el grupo de madres de presos políticos poselectorales.

CARACAS. - Justicia, Encuentro y Perdón, ONG defensora de los derechos humanos, denunció que al menos 60 presos políticos del régimen chavista necesitan de tratamiento médico especializado.

"Estos presos políticos sobreviven entre el dolor y la incertidumbre, sin el tratamiento médico que necesitan, sin gestión de cirugías de emergencia, sin respuesta alguna frente a su sufrimiento" , indicó la organización este viernes 22 de agosto.

La ONG puntualizó a través de sus redes sociales que continúan exigiendo la consideración y otorgamiento de las medidas humanitarias que requieren, estos detenidos además de su liberación plena e inmediata. "El derecho a la salud no se detiene en el portón de un penal", señalaron.

Denunciaron que los presos políticos no solo han sido víctimas de la detención arbitraria, la persecución, el aislamiento y las condiciones inhumanas de encarcelamiento, sino también "del deterioro calculado".

Esta semana, Justicia, Encuentro y Perdón también señaló que cerca de 17 adultos mayores continúan presos por razones políticas: "Además de contravenir lo establecido en el derecho penal venezolano, encarcelar a personas de la tercera edad violando el debido proceso supone un impacto humano y ético profundo que erosiona principios fundamentales de dignidad y proporcionalidad en la justicia".

Persecución a defensores

Por otra parte, la organización abogó por los 11 defensores y activistas presos políticos en Venezuela, En tal sentido, Justicia, Encuentro y Perdón dijo que cuando un defensor de derechos humanos es encarcelado, "no es solo su libertad la que se apaga: es la voz de comunidades enteras que queda silenciada. Perseguirlos es atacar el derecho de todos a exigir justicia".

Advirtió que el ensañamiento contra los defensores y activistas que están en la cárcel representa el cierre de un canal "para denunciar abusos, proteger a víctimas y frenar la impunidad. Su prisión no aísla a una sola persona: arranca un eslabón vital de la cadena que une a la sociedad venezolana con la verdad y la dignidad humana".

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón