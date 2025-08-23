sábado 23  de  agosto 2025
DDHH

ONG venezolana denuncia que 60 presos políticos requieren atención médica: "Sobreviven en el dolor"

"El derecho a la salud no se detiene en el portón de un penal", dijo Justicia, Encuentro y Perdón. La ONG abogó por la libertad de todos los presos políticos

Durante protesta en Caracas, este 14 de agosto, sindicatos y gremios entregaron un documento en el que pidieron al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, investigar de forma imparcial las agresiones sufridas por el grupo de madres de presos políticos poselectorales.

Durante protesta en Caracas, este 14 de agosto, sindicatos y gremios entregaron un documento en el que pidieron al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, investigar de forma imparcial las agresiones sufridas por el grupo de madres de presos políticos poselectorales.

Provea
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - Justicia, Encuentro y Perdón, ONG defensora de los derechos humanos, denunció que al menos 60 presos políticos del régimen chavista necesitan de tratamiento médico especializado.

"Estos presos políticos sobreviven entre el dolor y la incertidumbre, sin el tratamiento médico que necesitan, sin gestión de cirugías de emergencia, sin respuesta alguna frente a su sufrimiento", indicó la organización este viernes 22 de agosto.

Lee además
Vista general del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, el 12 de septiembre de 2022. 
DDHH

Régimen de Maduro restringe alimentación de presos políticos en El Helicoide
Durante la protesta ante la representación de Unicef en Venezuela, el 21 de mayo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos consideró alarmante la situación de los adolescentes detenidos
REPRESIÓN

Régimen de Maduro mantiene a 89 ciudadanos extranjeros como presos políticos

La ONG puntualizó a través de sus redes sociales que continúan exigiendo la consideración y otorgamiento de las medidas humanitarias que requieren, estos detenidos además de su liberación plena e inmediata. "El derecho a la salud no se detiene en el portón de un penal", señalaron.

Denunciaron que los presos políticos no solo han sido víctimas de la detención arbitraria, la persecución, el aislamiento y las condiciones inhumanas de encarcelamiento, sino también "del deterioro calculado".

Esta semana, Justicia, Encuentro y Perdón también señaló que cerca de 17 adultos mayores continúan presos por razones políticas: "Además de contravenir lo establecido en el derecho penal venezolano, encarcelar a personas de la tercera edad violando el debido proceso supone un impacto humano y ético profundo que erosiona principios fundamentales de dignidad y proporcionalidad en la justicia".

Persecución a defensores

Por otra parte, la organización abogó por los 11 defensores y activistas presos políticos en Venezuela, En tal sentido, Justicia, Encuentro y Perdón dijo que cuando un defensor de derechos humanos es encarcelado, "no es solo su libertad la que se apaga: es la voz de comunidades enteras que queda silenciada. Perseguirlos es atacar el derecho de todos a exigir justicia".

Advirtió que el ensañamiento contra los defensores y activistas que están en la cárcel representa el cierre de un canal "para denunciar abusos, proteger a víctimas y frenar la impunidad. Su prisión no aísla a una sola persona: arranca un eslabón vital de la cadena que une a la sociedad venezolana con la verdad y la dignidad humana".

Embed

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado denuncia que nueve presos políticos han intentado suicidarse: "Maduro es el responsable"

Exmagistrado del TSJ cumple nueve meses preso en "aislamiento absoluto"

EEUU tiene argumentos para una operación quirúrgica que 'extirpe' a Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado.  video
SUCESOS

Cinco personas mueren en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

El canciller ruso Serguei Lavrov saluda al dictador Raúl Castro, al lado el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Análisis

La hipocresía antiimperialista del régimen de La Habana

Te puede interesar

El buque de transporte anfibio USS San Antonio (LPD 17) zarpa de la Estación Naval de Norfolk para su despliegue.  video
ENTREVISTA

EEUU tiene argumentos para una operación quirúrgica que 'extirpe' a Maduro

Por María Cristina Hernández
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. video
POLÍTICA

Putin cree que tras retorno de Trump al poder, "hay luz al final del túnel" en las relaciones con EEUU

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
FLORIDA

Posponen manifestación en Miami para excluir a familiares del 'Travel Ban'

El cubano Aroldis Chapman ahora brilla con su recta en Boston 
Béisbol

Aroldis Chapman, un brazo que deja huella en la historia

Durante protesta en Caracas, este 14 de agosto, sindicatos y gremios entregaron un documento en el que pidieron al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, investigar de forma imparcial las agresiones sufridas por el grupo de madres de presos políticos poselectorales. video
DDHH

ONG venezolana denuncia que 60 presos políticos requieren atención médica: "Sobreviven en el dolor"